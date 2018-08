Dave Bautista amenaza a Marvel con abandonar 'Guardianes de la Galaxia 3' si no usan el guion de James Gunn

Dave Bautista está muy cabreado por el despido de James Gunn. Tras la publicación de una carta firmada por todos los protagonistas de 'Guardianes de la Galaxia' donde muestran su apoyo al cineasta, y viendo que Disney y Marvel no mueven ficha, Bautista ha dado un paso que pocos se atreverían a hacer: amenazar con dejar la franquicia.

El luchador reconvertido a actor no concibe 'Guardianes de la Galaxia 3' sin Gunn, escritor y director de las dos primeras entregas. Marvel puede usar el libreto actual del Volumen 3 y contratar a otro realizador (se habla de Taika Waititi) pero se afirma que quieren reescribir el guion y ahí es donde habría un problema. Bautista lo deja claro: sólo será Drax si mantienen el guion original de James Gunn.

"Nadie está defendiendo sus tuits, pero esto fue una campaña de difamación contra un buen hombre. Hablé con Chris Pratt al día siguiente de que ocurriera y él es un poco religioso así que quiso tiempo para rezar y pensar, pero yo estaba más en plan: 'Que les jodan. Esto es una mierda'.

James es una de las personas más amables y decentes que he conocido. Mi posición ahora mismo es que si Marvel no usa ese guion, entonces voy a pedirles que me liberen de mi contrato, que me quiten o me sustituyan. Estaría menospreciando a James si no lo hiciera."