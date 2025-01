El director de 'Wicked' explica el cómo y el por qué de ese cameo increíble. "Cuanto más lo pensábamos, menos lo veíamos"

En el pase al que fui a ver 'Wicked' hubo un precioso momento de comunión entre tres o cuatro de los espectadores fans del musical original. Y si has leído esta frase asintiendo, ya sabes a cuál me refiero: es inevitable no soltar un gritito y pensar que ahora sí, ya te tienen hasta el final. Me refiero, claro (y ojo, porque esto es un pequeño spoiler) al cameo de Kristin Chenoweth e Idina Menzel, las Glinda y Elphaba originales de Broadway.

Ahora, Jon M. Chu le ha explicado a CinemaBlend cómo surgió la oportunidad del cameo durante la canción 'One Short Day': "Hablamos mucho sobre dónde colocar su aparición, cuál era el mejor lugar. Y en algún momento pensamos en otros cameos, como por ejemplo, 'Quizá podrían ser los padres de Galinda' o 'Quizá son esto o aquello'. Y todo eso estaba bien, pero cuanto más lo pensábamos, menos lo veíamos. ¡Están en su mejor momento ahora mismo!".

No son personas aleatorias que no pintan nada ahí. Siempre sentí, como fan, que, si las veía en esta película, iba a querer que hicieran lo que mejor saben hacer. E iba a ser una actuación que ocurriera alrededor de ellas y después te mandara al palacio del Mago. Así que teníamos ese momento, porque necesitábamos establecer algo que el show no preparaba demasiado: preparar el Grimorio, contar por qué el Mago estaba aquí, cuál es la profecía... Teníamos mucha información que dar.

¿Y quién mejor que Menzel y Chenoweth para hacer toda esta explicación? "Le sugerí al compositor, 'Tenemos esta sección que está fuera de la narrativa que necesitamos dar. Quizá puedas añadir algo de azúcar a la información'. Y él me dijo 'Dame una noche'. Y reescribió todo como una actuación para estas chicas. Fue tan divertido, ahí sí sentí que era un buen momento para una especie de despedida". Vamos, que nos podemos olvidar de otro cameo en 'Wicked: For Good'. Snif.

