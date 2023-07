Disney hace frente a la huelga a su manera: sustituye a los actores de 'Mansión Encantada' en la premiere por disfraces de Mickey y Minnie

Una de las cláusulas de la huelga de actores cuya importancia no todos tienen en cuenta es la prohibición de presentar las películas o series en la alfombra roja, dar entrevistas al respecto o ni siquiera tuitear al respecto. Dicho de otra manera: las únicas personas reconocibles que estarán haciendo promoción los próximos meses serán... los directores. Pero Disney no ha querido que se notara mucho en la premiere de 'Mansión encantada'. Spoiler: sale mal.

El mágico mundo de los moñecos

Puede que por allí no se pasearan LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito o Rosario Dawson, pero su lugar no quedó vacío: fueron sustituidos por... personajes clásicos de Disney. Sí. Tal y como suena. Para paliar su ausencia alguien decidió que la película fuera presentada por Maléfica, Mickey, Minnie, la Reina Malvada y Cruella De Vil.

Vamos, como si Disneyland de repente hubiera explotado en la vida real. Hay alguno que pensará "Bien salvado" pero la mayoría de la industria se ha dedicado a pitorrearse de Disney al demostrar uno de los motivos por los que necesitan, sí o sí, acabar con la huelga: la muy necesaria promoción.

El que sí paseó y habló con la prensa (a pesar de que inicialmente se dijo que no) fue su director, Justin Simien, que no parecía ni mínimamente enfadado por sus reivindicaciones en Variety: "Es triste que no estén aquí, pero al mismo tiempo apoyo totalmente la razón por la que no están". Además, tuvo un momento para hablar de la guionista, Katie Dippold: "Hice esto para honrar sus palabras y su trabajo". Bienvenidos a unos meses tan turbulentos como divertidos. ¿Qué pasa en Hollywood cuando la máquina de la promoción se encasquilla?

En Espinof | Las mejores películas de animación en 2023... hasta ahora