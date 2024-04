Dwayne Johnson estalla contra la cultura woke y desvela por qué no apoyará a Biden ni a Trump en las próximas elecciones

Dwayne Johnson debutó en el cine en 2001 tras más de un lustro dedicado al wrestling profesional, y ahora, años después, ha demostrado que su carisma parece no tocar techo. Ha sido desde superhéroe hasta jugador de 'Jumanji' pasando por parte de la banda de 'Fast & Furious', y es la sexta persona más seguida del mundo en Instagram con 397 millones. Y, claro, ¿cómo se iba a resistir a darnos su visión de la política mundial?

En Fox News (dónde si no), el actor ha declarado que apoyar a Joe Biden en 2020 le pareció "una buena decisión en el momento" pero, a día de hoy, no va a hacer campaña por nadie en las próximas elecciones estadounidenses que repetirán candidatos: Joe Biden contra Donald Trump.

Pensé "Estoy en esta posición en la que tengo algo de influencia", y sentí que era mi trabajo ejercitarla compartiendo a quién iba a apoyar. Ahora no voy a hacer eso. Entonces era el hombre más seguido del mundo, lo sigo siendo hoy, y lo aprecio... pero lo que causó fue algo que me rompió por dentro: división. Me pegó fuerte. No me di cuenta entonces, simplemente sentí que había mucho malestar y quería que las cosas se calmaran.

Solo una aclaración: no es el hombre más seguido del mundo. De hecho, está detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En la misma entrevista, el actor ha aprovechado para decir que su meta es "unir a este país. Creo en eso. No habrá ningún apoyo. A este nivel de influencia, me guardaré mis ideas políticas para mí mismo. Estará entre mí y la urna, pero te diré algo: como muchos de nosotros, no confío en todos los políticos, pero sí en la gente americana, y cualquiera que voten será mi presidente y le apoyaré al cien por cien". Tampoco es que haya negado que sus ideas quizá hayan virado al afirmar que no está contento con el estado actual de su país.

La cultura de la cancelación de hoy en día, la cultura woke, la división... realmente me molesta. En ese espíritu, puedes sucumbir y ser lo que otra gente quiere que seas, o ser tú mismo y ser real... y eso puede hacer que la gente se moleste y se cabree. Y eso está bien.

Si estás leyendo sus palabras y pensando "Ojalá se presentara él a presidente", tengo malas noticias: aunque lo ha tanteado a lo largo de los años, siguiendo la estela de Arnold Schwarzenegger, ahora ha declarado que no tiene ningún interés al respecto. Con los rodajes de la versión en imagen real de 'Vaiana', su retorno como Luke Hobbs a 'Fast & Furious' o las secuelas de 'Jungle Cruise', 'Alerta roja' o 'San Andrés', además de sus peleas esporádicas le costaría encontrar tiempo para ser el presidente de Estados Unidos, la verdad.

