"Está el entretenimiento audiovisual y está el cine". Seth Rogen lanza un dardo a Marvel Studios, pero agradece su existencia

Sabes que el Universo Cinematográfico de Marvel, después de cuatro fases, infinidad de largometrajes y un buen puñado de series, continúa siendo uno de los proyectos con mayor vigencia en Hollywood, cuando día tras día hay miembros de la industria vertiendo opiniones sobre él. Esta semana no le ha tocado a una vieja gloria opinar sobre la obra de Kevin Feige, sino que ha sido Seth Rogen quien ha dado sus dos centavos al respecto.

Las dos caras de la industria

El productor de 'The Boys', en una entrevista con la revista Total Film, no ha dudado en echar flores al mandamás de Marvel Studios para, después, dejar patente su sensación de que los títulos del MCU tienen al público infantil dentro de su target principal.

"Creo que Kevin Feige es un tío brillante, y creo que muchos de los cineastas que ha contratado para hacer esas películas son cineastas fantásticos. Pero como alguien que no tiene hijos... De algún modo, todo está dirigido hacia los niños, ¿sabes? Habrá veces en que me olvide. Veré una de esas cosas, como un adulto sin hijos, y pensaré, 'Oh, esto no es para mí'".

No obstante, Rogen, en un alarde de honestidad, ha dejado claro que, bajo su punto de vista, 'The Boys' no existiría sin el Universo Marvel.

"Haciendo honor a la verdad, sin Marvel, 'The Boys' no hubiese existido ni sería interesante. Soy consciente de ello. Creo que si sólo estuviese Marvel [en el mercado] sería malo. Un ejemplo que siempre cito es que, hay un punto de la historia en el que un puñado de cineastas se reunieron, en plan, '¿Crees que alguna vez haremos una película que no sea otro western? ¡Todo son westerns! ¡Los westerns dominan el puto cine! Si no tiene un sombrero y una pistola y un carro de caballos, la gente no va a ir a verlo.'"

Para terminar, el cineasta ha creado una línea divisoria entre lo que considera "entretenimiento audiovisual" y "cine", lo cual podría sonar a algunos como un ataque y contrasta con el tono —más o menos— conciliador de sus declaraciones previas.

"La situación, tristemente, es que ahora tenemos dos campos separados: Está el entretenimiento audiovisual internacional, y está el cine. Aún coexisten de vez en cuando, pero eso cada vez es más raro. Y temo que la dominación financiera de uno está siendo usada para marginalizar e, incluso, minimizar la existencia del otro".