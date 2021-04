"Están aterrados de que se revele su sexualidad". Kate Winslet afirma que conoce actores que siguen en el armario por miedo a cómo afectaría a sus carreras

Kate Winslet se quedó finalmente fuera de la carrera al Óscar por su interpretación en 'Ammonite', la película inspirada en la vida de la paleontóloga Mary Anning. Una cinta marcada por el romance lésbico entre su personaje y el interpretado por Saoirse Ronan y por la que Winslet todavía está concediendo entrevistas, y ahora queremos llamar vuestra atención hacia una publicada por The Sunday Times.

La ganadora del Óscar por 'The Reader' ha confesado en la entrevista que conoce a bastantes actores con miedo a que se haga pública su orientación sexual por miedo a cómo eso podría afectar a sus carreras:

No puedo decirte el número que jóvenes actores que conozco, algunos muy conocidos y otros empezando, que están aterrados de que se revele su sexualidad y eso se interponga para conseguir papeles de hetero.

No es incumbencia de nadie

La actriz no dio ningún nombre, pero sí comentó el triste consejo que hace poco dio un nuevo agente a un intérprete que no es precisamente un don nadie:

Un actor muy conocido acaba de contratar un agente americano que le dijo "Entiendo que eres bisexual. Yo no lo anunciaría". Se me ocurren al menos cuatro actores que están escondiendo su sexualidad. Es doloroso, porque tienen miedo de que les descubran. Y así es como dicen "No quiero que me descubran".

Winslet fue tajante al asegurar que "Hollywood tiene que deshacerse de esa mierda anticuada de 'No puede interpretar a personajes hetero porque por lo visto es gay", destacando también que afecta más a los hombres y que "los actores, en algunos casos, están eligiendo no hacerlo público por razones personales. Y no es de la incumbencia de nadie".

Además, la actriz no escurrió el bulto ante el hecho de que da vida a una lesbiana en 'Ammonite' cuando ella no lo es en la vida real, pero ahí fue tan contundente y clara como en el resto de sus afirmaciones:

Podríamos tener la conversación sobre cómo me siento interpretando a una lesbiana y quizá quitando el papel a otra persona, pero estoy cansada de no ser honesta sobre cuáles son mis verdaderas opiniones, y sé que no le ofrecieron el papel a nadie más. Aceptando el papel tuve la oportunidad de llevar una historia LGBTQ a los salones de la gente.