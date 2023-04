"Es el final para Gamora". Zoe Saldaña anuncia que 'Guardianes de la Galaxia 3' será su última película con Marvel

Desde tiempo se nos ha dejado claro que 'Guardianes de la Galaxia 3' era el final del camino para este grupo de superhéroes. Qué quiere decir exactamente eso sigue siendo una incógnita, pero ya sabíamos que era la última película de James Gunn para Marvel y también que Dave Bautista ha dejado bien claro que no piensa volver interpretar a Drax. La noticia ahora es que ha sido Zoe Saldaña la que ha anunciado que tampoco dará vida de nuevo a Gamora.

El adiós de Saldaña

La actriz ha confirmado este punto en un exhaustivo artículo de The Hollywood Reporter sobre la franquicia en general y la tercera entrega en particular. Por lo visto, el plan que tenía en mente Saldaña era que Gamora solamente apareciese en la primera entrega y luego Gunn estuvo a punto de cargarse al personaje en la segunda parte, pero de la tercera sí que no va a pasar:

No creo que sea el final del camino para los Guardianes. Es el final para mí, para Gamora.

Ahí quizá influya el hecho de que la Gamora que vamos a ver en 'Guardianes de la Galaxia 3' no es la misma de las dos primeras entregas, siendo una de las principales consecuencias de todo lo sucedido con Thanos en 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'. Eso sí, para conocer los detalles al respecto habrá que esperar hasta el próximo 4 de mayo.

Queda en el aire la continuidad en Marvel del resto de protagonistas, pues Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper (la voz de Rocket en la versión original), Vin Diesel (la voz de Groot en la versión original) y Sean Gunn no se han pronunciado al respecto. Además, las declaraciones de Saldaña dan a entender que los Guardianes volverán de una forma u otra, pero ahí no nos queda otra que esperar para saber qué tiene planeado Kevin Feige para ellos.

En lo referente a Saldaña, es imposible no acordarse de unas declaraciones suyas diciendo que "he estado estancada durante 10 años" en alusión a esta franquicia y a otra dirigida por James Cameron, por lo que habrá que ver si aprovecha 'Avatar 3' para también abandonar esa exitosa saga de ciencia ficción...

