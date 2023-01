"No sé si quiero que Drax sea mi legado". Dave Bautista siente alivio por haber dejado Marvel y lo único que quiere es ser un actor respetado

La carrera de Dave Bautista como actor no empezó a despegar hasta que Marvel le contrató para interpretar a Drax en 'Guardianes de la Galaxia'. Desde entonces hemos podido verle en títulos como 'Blade Runner 2049', 'Ejército de los muertos' o 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'. Además, pronto estrenará 'Llaman a la puerta', el muy esperado nuevo trabajo de M. Night Shyamalan, y 'Dune 2', pero ahora es noticia porque ha afirmado que ha sido un alivio finalizar su relación profesional con Marvel.

"Es una interpretación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas"

Obviamente, Bautista reconoce que está muy agradecido por haber dado vida a Drax, pero también ha destacado que no tiene claro que sea el papel por el que quiere ser recordado y que interpretará por última vez en 'Guardianes de la Galaxia 3'. Al respecto ha realizado la siguiente declaración para GQ:

Estoy muy agradecido por Drax. Le adoro. Pero acabar fue un alivio. No todo fue bueno. Fue duro interpretar este personaje. El proceso de maquillaje me estaba agotando. Y no sé si quiero que Drax sea mi legado. Es una interpretación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas.

El antiguo luchador de 'Pressing Catch' siempre ha tenido claro que no quería que su faceta interpretativa se limitase a cierto tipo de papeles, asegurando que "nunca quise ser el nuevo The Rock. Simplemente quiero ser un jodido buen actor. Un actor respetado".

Tan claro lo tiene Bautista que no duda en señalar que "sinceramente, me importa una mierda ser una estrella de cine", incidiendo en que lleva una vida alejada de los grandes focos y que lo realmente importante "es la experiencia, saber que has conseguido algo".

Desde luego que pelos en la lengua no tiene Bautista y hasta ahora ha mostrado una ambición mucho mayor que otros luchadores de wrestling reconvertidos en actores. Cuestión aparte es que haya conseguido lo que propone, pero no va mal encaminado.