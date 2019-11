Henry Cavill desvela que fue rechazado para ser James Bond por estar "regordete"

La carrera de Henry Cavill cambió para siempre cuando Warner lo eligió para dar vida a Superman en 'El hombre de acero', pero pudo hacerlo mucho antes. El actor ha concedido una entrevista a 'Men's Health' en la que ha desvelado que se presentó para ser el nuevo James Bond a principios de la pasada década y que fue rechazado por estar demasiado gordo para el papel:

Probablemente podría haberme preparado mejor. Recuerdo al director, Martin Campbell, diciendo "Luces un poco regordete, Henry". No sabía cómo entrenarme o qué dieta hacer. Y me alegra que Martin dijese algo, porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar.

Cavil también señaló que tampoco consiguió los papeles principales en cintas como 'Crepúsculo' -se lo quedó Robert Pattinson- o 'Tristán e Isolda' -fue a manos de James Franco-, algo que obviamente no le alegró: "No estaba entusiasmado por perder esos papeles, pero estaba acostumbrado a la decepción por el negocio de la actuación y también por el internado. "No, no eres lo suficientemente bueno", eso no era algo nuevo para mí".

Poco después, su carrera recibió un empujón notable gracias a la televisiva 'Los Tudor'. Gracias a la serie consiguió el papel protagonista de 'Immortals', siendo entonces cuando se pudo una dieta estricta durante seis meses. Desde entonces ha optado por mantenerse en plena forma, ya que es cierto que tiene sus pegas, pero es necesario para los personajes que interpreta:

Es muy agotador emocionalmente. Cuando añades la falta de la comida a toda la presión... es duro. (...) Estoy interpretando personajes importantes. No quiero ser un Geralt rechoncho o un Superman gordo.

Será el próximo 20 de diciembre cuando le veamos interpretando a Geralt de Rivia en 'The Witcher', la esperada adaptación para Netflix de las novelas de Andrzej Sapkowski que ya dieron pie a una popular franquicia de videojuegos.