"Insultar a una actriz no hace más que ilustrar tus propias limitaciones": la escritora de 'Sin pudor' defiende a Alyssa Milano tras los ataques recibidos

Tras su estreno hace exactamente una semana, y sin que lo viésemos venir, el thriller erótico 'Sin pudor', basado en la novela 'Brazen Virtue' de la prolífica autora norteamericana Nora Roberts, ha coronado el top con lo más visto en Netflix llevándose por delante a bombazos de la talla de 'No mires arriba'. Pero no es precisamente su repentino éxito lo que está dando que hablar.

Dejando a un lado la pochez cinematográfica de la película en cuestión —a nuestro compañero Mikel no es que le haya fascinado—, lo que ha despertado la polémica de turno y la ira de los fans del material original en este salto del papel a la pantalla, ha sido la participación de Alyssa Milano como actriz protagonista.

Más allá de las capacidades interpretativas de Milano o de su modo de abordar al personaje de Grace, lo que ha levantado ampollas ha sido la alineación política de la intérprete, duramente crítica con la administración Trump y una de las principales voces que dieron forma al movimiento #MeToo. Es por esto que su aterrizaje en 'Sin pudor' provocase la ira del sector más conservador del fandom, que no dudó en publicar en redes su descontento y amenazar con destruir las copias de sus libros de Roberts.

En medio de este berenjenal, la escritora no ha dudado en salir en defensa de Alyssa Milano, publicando un comunicado en su página web en el que ha sido tremendamente severa, y en el que puede leerse lo siguiente —podéis echar un vistazo al texto completo aquí—:

"He leído muchos de los comentarios sobre el anuncio de la adaptación de 'Brazen Virtue' para Netflix protagonizada por Alyssa Milano y estoy sencillamente horrorizada. Las críticas despiadadas, el odio, la ira, el rencor y las exigencias me dejan estupefacta.

En líneas generales dejo la política fuera de mis páginas. Es mi elección. Ahora, muchos lectores han traído sus ideas a esta página, así que voy a manifestarme, para que conste: soy una demócrata liberal. Siempre lo he sido, siempre lo seré. Y, como tal, siempre he creído que todo el mundo tiene derecho a tener unas creencias políticas y a expresar su opinión. Pero no tengo por qué tolerar insultos y fealdades en mi página.

Para aquellos que quieren reivindicar la libertad de expresión, mirad. Esta página de Facebook no es el gobierno. Algunos han comentado aquí utilizando 'liberal' como un insulto, equiparándolo al comunismo. Otros han insultado abiertamente a una actriz mientras afirmaban que debería guardarse sus opiniones para sí misma. Sin duda, esas mismas personas reivindicarían rápidamente sus derechos de la Primera Enmienda.

Algunos nunca me volverán a leer porque Milano protagonizará esta adaptación. Un lector dijo que pretendía QUEMAR todos mis libros de su colección por esta elección. Pensadlo. Quemar libros. ¿Lo veis? Yo, desde luego, lo hago".