Kevin Spacey celebra la Navidad asegurando que Netflix existe gracias a él y avisa que "más personas mueren por trolls online todos los días"

Hace diez años, 'House of Cards' se estrenaba en Netflix convirtiéndose en la primera serie de un estudio hecha para el streaming. Aunque ahora nos parezca algo a lo que estamos totalmente acostumbrados, en aquel momento supuso todo un bombazo y el público tuvo que reajustar su concepción de todo lo que sabía sobre la televisión, convirtiéndose en una productora de su propio contenido. Nadie imaginaba la deriva que la serie iba a tomar en años venideros.

Yo inventé Netflix

En 2017, Kevin Spacey fue acusado de acoso sexual, dinamitando su carrera. Aún no se ha recuperado: desde entonces ha rodado dos películas, Netflix abandonó otra en plena post-producción (un biopic de Gore Vidal) y, en general, se ha demostrado que la gran mayoría del público no está preparado para verle de nuevo.

Eso no ha impedido que, prácticamente cada año desde 2018, Spacey haya lanzado una especie de mensaje navideño ataviado como Frank Underwood. Y, por supuesto, en 2023 no iba a ser menos, en este caso junto al periodista ultraconservador Tucker Carlson (sorprendente, dado la tendencia demócrata del actor), donde han hablado sobre las elecciones del año que viene y, sobre todo, de Netflix.

"Es extraño que decidieran cortar públicamente todos los lazos conmigo basándose solo en alegatos, alegatos que ahora se han probado falsos. Porque no creo que haya ninguna duda. Netflix existe gracias a mí. Yo lo puse en el mapa y ellos intentaron ponerme bajo tierra."

Durante los siete minutos de entrevista con Carlson, Spacey se mantiene en personaje de manera continua, afirmando que "He vuelto al trabajo en el momento que hemos empezado a hablar", divagando después sobre si lo ha dicho en personaje o hay algo más: "Un poco de ambas. Quiero decir, ¿qué es verdad y qué es falso? ¿Qué es la vida y qué es arte? ¿Qué es real, qué es actuación? Me encanta cuando estas cosas interseccionan porque es donde se pone interesante".

Finalmente, la pantomima haciendo de Frank Underwood llega a la política y, después de jugar con presentarse a presidente de los Estados Unidos, afirma "Creo que ambos podemos estar de acuerdo que necesitamos que los adultos vuelvan a entrar en la habitación (...) Nuestro país necesita parar de pedir perdón y ponerse firme. Tenemos demasiadas personas corriendo con demasiados problemas distintos, como el problema con las armas, pero seamos honestos. Más personas mueren por trolls online todos los días".

No tengo nada claro que con este tipo de vídeos consiga hacer que el público y la industria le quieran de nuevo, pero lo cierto es que en un solo día lleva 236.000 visionados, que no está mal pero queda lejos de los 13 millones de aquel primer vídeo rememorando a su personaje estrella. Y no parece que su carrera vaya a volver a explotar, con o sin inocencia legal. Porque una cosa es que un juez te exonere y otra muy distinta que al público le apetezca verte.

