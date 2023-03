"Mamá se va pronto a dormir". Jamie Lee Curtis explica por qué no irá a la cena de los Premios Óscar

'Todo a la vez en todas partes' se ha convertido en una de las favoritas en las nominaciones para los Premios Óscar 2023. Aunque Jamie Lee Curtis ya ha avisado de que no irá a la cena porque se va a dormir temprano.

"Se harán las 21:00"

Es casi un milagro que la Academia haya reconocido una película tan desbordante como 'Todo a la vez en todas partes' como una de las candidatas principales a ganar los premios. La fantástica cinta de los Daniels tiene 11 nominaciones, incluida la de mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis.

No obstante, la actriz no parece demasiado entusiasmada con los eventos organizados por la Academia ya que, el sábado pasado en los Film Independent Spirit Awards, declaró que no irá a la cena de nominados a los Óscar que se celebra este jueves porque es demasiado tarde para ella:

Me podríais decir: "Jamie, te han nominado a un premio de la Academia. Estarás en la misma habitación que otros nominados por la Academia" y yo lo he rechazado. ¿Por qué? Pues porque mamá se va pronto a dormir. Porque las 19:30 se harán las 21:00 antes de que nos den la comida y, ¿sabes qué? No me pasa nada bueno después de las 21:00. Nada. ¡Cero!

Desde luego, nadie puede culpar a Curtis, hija de los también actores Janet Leigh y Tony Curtis, de querer ahorrarse toda la parafernalia de las cenas de nominados y mucho menos porque le guste descansar toda la noche.

La madrugada del próximo 13 de marzo averiguaremos si 'Todo a la vez en todas partes' arrasa también con las estatuillas en la ceremonia de entrega de premios. En total, la película opta a las categorías de mejor película, dirección, actriz, actor y actriz de reparto, guion original, montaje, vestuario, música y canción original.