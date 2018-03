"Metió la mano dentro de mi camisa y la bajó": Iria Pinheiro es la primera en sumarse al #metoo en España con nombre y apellidos

Desde que estallasen en Hollywood los escándalos sexuales de media industria del cine, a partir del caso Harvey Weinstein, ha habido en España cierta ambigüedad a la hora de hablar de acoso, abusos y otras conductas sexuales inapropiadas dentro de nuestro cine y televisión. Multitud de actrices aseguraban que les habían pasado cosas, pero nadie se atrevía a dar nombres, hasta ahora.

La actriz gallega Iria Pinheiro ha dado un paso al frente y ha presentado una demanda penal por acoso sexual contra Jose Luís Viñas Ortas, director del programa de TVG 'Con Amor e compañia', espacio de variedades presentado por David Amor y en el que la actriz participaba regularmente.

La demanda detalla las vejaciones que durante tres meses, de marzo a junio de 2017, Iria Pinheiro sufrió presuntamente por parte del director del programa y sus consecuencias. Como una vez en la que en la prueba de vestuario de su personaje María Pita, heroína gallega del siglo XVI, el director no estaba contento con lo "recatado" de su vestido: "metió la mano dentro de la camisa y me la bajó hasta el medio de los pechos indicando: la quiero hasta aquí."

Esto se unía a diversas frases como "ocho de cada diez espectadores querrán acostarse contigo" y diversos tocamientos y acercamientos inapropiados unidos a sentencias del tipo “yo sé muy bien lo que piensan las mujeres”. Una situación continuada durante semanas y que llevó a Pinheiro a sufrir un cuadro de ansiedad:

Lo que vino a continuación fue un bloqueo emocional, nerviosismo y falta de concentración [...] la sensación de humillación, de injusticia y de tener perdida la batalla. Sentía vergüenza.

Tras hablar con la productora y ver que las cosas no solo no iban a cambiar sino que se reducirían sus apariciones por "no haberse entendido con el jefe", Iria Pinheiro acudió a la Asociación de Actores e Actrices de Galicia, para denunciar la situación y consultar amparo legal, pero la abogada desestimó el denunciar por la dificultad para probarlo.

Sin embargo ahora sí que parece propicio el momento de la denuncia en una época en el que los escándalos en Hollywood han sacudido el panorama y parece que los hasta ahora intocables no lo son tanto. Las circunstancias convierten a Iria Pinheiro en la primera mujer en denunciar esta situación, seguro que esto invita a otras a dar un paso adelante.