"Es mi cara real". Harrison Ford explica cómo ha sido posible rejuvenecerle en 'Indiana Jones y el Dial del Destino'

A pesar de que, como cada vez que hablamos de grandes franquicias desarrolladas desde hace décadas, haya habido un gran debate sobre las sensaciones que transmitió su espectacular primer tráiler, no cabe duda de que 'Indiana Jones y el Dial del Destino' es una de las producciones más esperadas previstas para este 2023. Algo lógico si tenemos en cuenta que su premisa promete ser la más loca de toda la saga.

El joven Harrison

Puede que, de todo el avance, uno de los pasajes que más sorprendieron al fandom es el que muestra a un Indy rejuvenecido haciendo sus cosas de arqueólogo aventurero durante su cuarentena. Un pasaje ambientado en 1944 que ha sido posible utilizando tecnología de rejuvenecimiento digital para quitar a Harrison Ford 35 años de encima.

Durante una entrevista con Empire, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha hablado de la escena que inaugurará el largometraje y ha verbalizado sus ambiciones.

"Mi esperanza es que, a pesar de que se hablará de ello en términos de tecnología, lo veas y pienses, 'Oh, Dios mío, han encontrado metraje. Esto es algo que rodaron hace 40 años. Te estamos metiendo en una aventura, Indy está buscando algo y, durante un instante, tienes esa sensación, 'Estoy en una película de Indiana Jones'".

Por su parte, Ford ha explicado en 'The Late Show with Stephen Colbert' cómo ha sido el proceso de rejuvenecimiento, que se ha servido de las notables cantidades de metraje del actor que posee Lucasfilm.

"Es mi cara cuando tenía esa edad. Tienen este programa de inteligencia artificial que puede procesar cada metro de película que tiene Lucasfilm. Como hice unas cuantas películas para ellos, tienen todo este metraje, incluyendo el que no se llegó a imprimir. Podían minarlo dependiendo de dónde viene la luz o de la expresión. Pero esa es mi cara real. Me pongo pequeños puntos en mi cara, digo mis frases y lo hacen. Es fantástico".

Esperemos que en esta ocasión el resultado final esté a la altura del legado de Indy y no nos terminen poniendo frente a las retinas otro muñecazo plasticoso como el Luke Skywalker de 'The Mandalorian'. Si no, siempre podrá venir un youtuber como Shamook a sacar los colores a la superproducción a golpe de DeepFake.