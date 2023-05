"Mi cuerpo no estaba preparado para ello". Pedro Pascal desvela un secreto de 'The Mandalorian' que todos sospechábamos sobre la serie de 'Star Wars'

Pedro Pascal es el actor de moda de Hollywood y no para de trabajar. Seguro que más de uno se pregunta cómo es posible que no deje de sumar proyectos cuando es el protagonista de 'The Mandalorian' y también le veremos en la temporada 2 de 'The Last of Us'. Pues bien, ahora él mismo ha desvelado un secreto sobre la serie del universo Star Wars que todos sospechábamos.

"Me ha dado la oportunidad de irme y hacer otras cosas"

El intérprete que en breve comenzará el rodaje de 'Gladiator 2' ha participado en una interesante mesa redonda de The Hollywood Reporter junto a Kieran Culkin, Jeff Bridges, Michael Imperioli, Evan Peters y Damson Idris, donde ha confirmado que actualmente "la mayor parte" de su trabajo en 'The Mandalorian' consiste en grabar sus frases una vez otros actores ya han rodado las escenas, aunque no siempre fue así:

Hubo una gran cantidad de experimentación, estando en el traje durante gran parte de ella, y, sinceramente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en cuanto a, como, los cuatro meses de la misma. Pero yo estaba dentro. Estuve dentro durante una cantidad significativa de tiempo. Pero ahora lo hemos solucionado, lo que es genial, y sorprendentemente me ha dado la oportunidad de irme y hacer otras cosas.

Seguro que muchos se fijaron en que en la tercera temporada de 'The Mandalorian' se acreditó por primera vez a Brendan Wayne y Lateef Crowder por su trabajo dando vida a Din Djarin. El primero se encarga de rodar el grueso de las escenas, mientras que el segundo tiene que lidiar con las escenas de acción. Luego Pascal tiene la tarea más agradecida y se lleva (casi) todos los méritos, porque además ahora ni siquiera tiene que quitarse la máscara.

Como el propio Pascal reconoce, eso le deja mucho margen para aceptar otros proyectos y es evidente que el primero de ellos fue 'The Last of Us', pues el rodaje de la primera temporada fue muy extenso y lo más seguro es que no hubiese podido compatibilizarlo con 'The Mandalorian' en caso de haber tenido que rodar todas sus escenas.

Recordemos que tras la segunda temporada hubo rumores sobre una posible salida de Pascal de la serie, por lo que es probable que esto sea fruto de un acuerdo al que se llegó para que siguiese vinculado a 'The Mandalorian'. Y no es la primera vez que algo así pasa en 'Star Wars', pues David Prowse grabó las escenas como Darth Vader en la trilogía original pero luego la voz que escuchamos es la de James Earl Jones...

En Espinof | 4 grandes series de ciencia ficción para ver este fin de semana en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+