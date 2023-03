La película de ciencia ficción perfecta si echas de menos a 'The Last of Us' y Pedro Pascal es una aventura espacial que puedes ver en Amazon Prime Video

Hace ya un par de semanas que la primera entrega de 'The Last of Us' y todavía queda mucho para que podamos ver la temporada 2. De hecho, Bella Ramsey ya ha dejado caer que la espera va a ser larga, por lo que seguro que un parte de sus fans está deseando ver algún título similar para hacerla más llevadera -aunque siempre podéis recuperar alguna de las 6 películas que fueron una referencia directa para la creación del videojuego original-. Hoy vengo a hablaros de una película especialmente apropiada para la ocasión, pues Pedro Pascal también es uno de sus protagonistas. Me refiero a 'Prospect', una cinta de ciencia ficción que podéis ver en Amazon Prime Video.

Escrita y dirigida por el dúo formado por Christopher Caldwell y Zeek Earl, 'Prospect' cuenta cómo un padre y su hija van a la búsqueda de gemas en una luna cuyo bosque es tóxico, lo cual complica especialmente su misión. Todo irá todavía a peor cuando se encuentren allí con otros dos prospectores, uno de ellos interpretado por Pascal, que llevan tiempo intentando dar con la forma de escapar de la zona.

Mucho ingenio para tan pocos medios

Vaya por delante que no quiero venderos la idea de que 'Prospect' es una joya poco conocida al que cualquier amante del cine de ciencia ficción debería dar una oportunidad, ya que no estamos ante una película ni mucho menos redonda. Lo que sí encontraréis aquí es una obra ingeniosa que sabe sobreponerse a sus medios limitados -4 millones de dólares de presupuesto se quedan cortos para su ambición- para llevar a cabo un trabajo de ambientación bastante logrado que sirve para que el espectador se sumerja en el mundo que plantea.

A su favor también cuenta con algo que a muchos recordará a 'The Last of Us': la buena química que surge entre Pascal y la joven Sophie Thatcher -a quien ahora muchos amantes de las series de televisión tendrán mejor ubicada por su participación en 'Yellowjackets'- como dos personajes totalmente opuestos sobre el papel que se ven obligados a unir fuerzas para luchar por sobrevivir en una situación en la que todo parece estar en su contra.

Su ritmo pausado, su capacidad para presentar un futuro decadente con voz propia, la influencia del western y su narrativa más centrada en los personajes también recuerdan hasta cierto punto a la aclamada serie de HBO, pero también es justo reconocer que llega un punto en el que resulta algo sobrecargada en varios aspectos y que seguramente nunca llega a exprimir a fondo las suculentas ideas que plantea, pero os animo a a darle una oportunidad, que además dura poco más de hora y media.

Por cierto, 'Prospect' nació primero como un cortometraje que podéis ver aquí. Su buena acogida llevó a que se convierta poco después en una película que, desgraciadamente, ha pasado algo desapercibida hasta ahora.

