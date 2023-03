Bella Ramsey tiene malas noticias para los fans de 'The Last of Us': la temporada 2 de la estupenda serie de HBO todavía tardará mucho en estrenarse

Este lunes no hemos despertado sin un nuevo episodio de 'The Last of Us', pues la primera entrega de la estupenda serie de HBO ya llegó a su fin. Por suerte, la temporada 2 lleva tiempo confirmada y es cuestión de tiempo que la veamos, pero Bella Ramsey tiene malas noticias para aquellos que confiasen en tenerla disponible pronto, ya que la actriz ha dejado claro que tardará mucho en estrenarse.

Larga espera

Ramsey ha visitado el programa de Jonathan Ross, donde, entre otros temas, ha hablado sobre la segunda temporada de la serie. Ahí ha dejado claro que todavía tardaremos mucho en verla, ya que "creo que probablemente rodaremos a finales de año, así que el estreno probablemente sea a finales de 2024 o principios de 2025".

Eso supone que fácilmente van a pasar dos años entre la primera y la segunda temporada de 'The Last of Us'. Nunca es agrado de nadie tener que esperar tanto, pero es una serie que requiere mucho tiempo tanto de rodaje como de postproducción. Por ponerlo en perspectiva, la grabación de la primera arrancó en julio de 2021 y luego no se lanzó hasta enero de 2023...

De lo que sí tenemos la certeza absoluta es sobre el hecho de que Ramsey seguirá dando vida a Ellie por mucho que vaya a haber un salto temporal entre la primera y la segunda temporada. Neil Druckmann así lo ha asegurado, aclarando que solamente hay una situación en la que cambiarían de actriz, y que incluso tampoco es seguro que entonces recurrieran a ello:

Sólo nos plantearíamos sustituir a Bella si ella dijera: 'No quiero trabajar más con vosotros'. Incluso entonces, no estoy seguro de que se lo concediéramos. Podríamos obligarla a volver para la Temporada 2.

