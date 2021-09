Muere Michael K. Williams, el inolvidable Omar Little de 'The Wire', a los 54 años

El actor Michael K. Williams ha fallecido a los 54 años de edad. Fuerzas de seguridad encontraron el cuerpo sin vida del intérprete en su apartamento de Nueva York. Se desconoce por el momento la causa de su fallecimiento, pero en su domicilio se encontró equipamiento relacionado con el consumo de drogas, por lo que se maneja la hipótesis de una posible sobredosis.

De hecho, fuentes policiales han aclarado a New York Post que no hay nada que indique que pueda haberse cometido algún tipo de robo u otra actividad criminal contra un actor especialmente recordado por haber dado vida a Omar Little en 'The Wire', para algunos la mejor serie de televisión de todos los tiempos.

Una carrera variada

Curiosamente, el debut como actor de Williams se produjo en un videoclip de Madonna en 1994, consiguiendo posteriormente pequeños papeles en títulos como 'Bullet' o 'Al límite' antes de probar suerte en la pequeña pantalla, donde realizó apariciones puntuales en títulos como 'Deadline' o 'Los Soprano' antes de que llegase su gran oportunidad con 'The Wire'.

Williams participó en las cinco temporadas de la aclamada serie creada por David Simon. Tras su finalización, el actor alternó trabajos en la gran pantalla en cintas como 'El increíble Hulk', 'La carretera (The Road)' o 'Puro vicio' con series como 'Boardwalk Empire', donde dio vida a Chalky White, 'The Night Of' o la reciente 'Lovecraft Country', por la que podría ganar un Emmy póstumo.

Descanse en paz.