Muere Sam Lloyd, el abogado Ted en 'Scrubs', a los 56 años

El actor y músico Sam Lloyd ha fallecido a los 56 años de edad. Fue diagnosticado de un tumor cerebral inoperable y un cáncer de pulmón, que acabó extendiéndose a otras partes de su cuerpo como el hígado o la columna, en enero de 2019 -poco después de que su mujer diese a luz a su primer hijo- y su cuerpo no ha aguantado más tiempo de batalla.

Lloyd, que además era sobrino del también actor Christopher Lloyd, es conocido sobre todo por los amantes de televisión gracias a haber dado vida al peculiar abogado Ted en 95 episodios de 'Scrubs', la divertida serie protagonizada por Zach Braff -papel que además retomó en varios capítulos de 'Cougar Town'-, pero cuenta con multitud de títulos en su filmografía.

Una extensa carrera

Su debut se produjo en 1988 en un episodio de 'Juzgado de guardia', consiguiendo su primer papel destacado dos años después en la serie de corta vida 'City'. Desde entonces se especializó sobre todo en apariciones episódicas en obras como 'Seinfeld', 'Loco por ti', 'El ala oeste de la Casa Blanca', 'Policías de Nueva York', 'Mujeres desesperadas', 'The Middle' o 'Modern Family'.

También pudimos verle en películas como 'Sol naciente', 'Flubber y el profesor chiflado', 'Héroes fuera de órbita' o 'Los hermanos Solomon', pero el grueso de su carrera audiovisual se produjo en la pequeña pantalla.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG