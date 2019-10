"No es ‘Terminator: La niñera’, así que alejémonos de todo el sinsentido del PG-13 con Destino Oscuro". Arnold Schwarzenegger

'Terminator: Destino oscuro' no llegará a los cines hasta el próximo 31 de octubre, pero la campaña promocional de la película ya ha arrancado y en Espinof hemos podido asistir a una rueda de prensa en la que Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilon han desvelado varios detalles de esta esperada secuela.

Como era de esperar no han dudado en alabarse mutuamente, sobre todo Schwarzenegger, quien ha dicho que "Linda no era otra mujer que hacía acción, ella elevaba el listón en esas escenas. No hay nadie como ella". Recordemos que la actriz no participó en las tres anteriores entregas y ella misma se atrevió a decir qué es lo que fallaba en ellas:

Fallaba el no tener una historia con pocos personajes que te importen. Puedes tener todo los efectos especiales del mundo y hacer saltar por los aires mil edificios, pero si no sabes quiénes están dentro, apenas importa.

Además del regreso de James Cameron a la saga, 'Terminator: Destino oscuro' también recupera la calificación R en Estados Unidos, lo cual le permite una mayor libertad a la hora del vocabulario empleado y de abordar la violencia. Schwarzenegger creo que eso es algo básico y realizó esta interesante reflexión:

No se titula ‘Terminator: La niñera’, así que mejor alejémonos del PG-13 y todo ese sinsentido, porque sería fingido. Una de las razones por los que la última película no funcionó bien en Estados Unidos fue porque a la gente le molestó mucho el PG-13. El estudio es genial poniendo el dinero y distribuyéndola, pero durante el proceso la gente comete errores. Piensan que ‘Titanic’ y ‘Avatar’ recaudaron miles de millones y eran PG-13, así que hagamos Terminator también así. No tiene sentido. ‘Terminator’ es una película brutal. A lo largo de los años han incluido otras características, pero sigue siendo una máquina de matar y eso es lo que hace.

El actor también destacó la dificultad de una escena de acción que tiene lugar en el interior de un avión que va camino de estrellarse, ya que tenían que aparentar que no había gravedad durante la misma y, obviamente, los años se notan. Por su parte, Hamilton lamentó no haber tiempo para disfrutar más de su paso por Madrid, ya que la película se encontraba entonces en una fase inicial: "Me pasé mucho tiempo en la habitación descifrando el guion y trabajando en cosas. No pude ser la turista que me hubiese gustado".

Otro momento que va a llamar la atención de los espectadores es cuando se recurre a la tecnología para mostrar a los personajes más jóvenes de lo que son y Hamilton ofreció varios detalles interesantes del proceso:

Es muy difícil ceder aunque sea un día de tu personaje cuando te importa tanto. La escena se rodó con una mujer joven, elegida principalmente porque su cuerpo se parecía al de Sarah Connor hace 28 años. Yo contribuí muy poco. Después de rodarla añadieron la cara vía CGI, yo entré al final duplicando vocalmente su interpretación para terminar de unirlo todo. Era difícil de ver porque no era yo.

La actriz también apuntó inicialmente que no le importaría abandonar la saga y que solamente volvería si había algo nuevo que aportar. El problema es que no le sentó muy bien a Schwarzenegger, que le recriminó no querer seguir pasándoselo en grande con él en el set, así que no dudo en corregir sus palabras para decir que volvería encantada y que él era el motivo.