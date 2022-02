"Nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos". Emma Thompson critica las exigencias físicas impuestas a las mujeres desde la Berlinale

Emma Thompson es una de las actrices más respetadas del panorama internacional. La ganadora de dos Óscar, uno por protagonizar 'Regreso a Howard's End' y otro por el guion de 'Sentido y sensibilidad', ha pasado por el Festival de Berlín para promocionar la película 'Good Luck To You, Leo Grande' y allí ha dejado unas rotundas declaraciones sobre las exigencias físicas que reciben las mujeres en la vida en general y en el mundo del cine en particular.

"Acéptalo y no te juzgues"

La protagonista de 'Al encuentro de Mr. Banks' no ha podido ser más clara afirmando que "a las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos". La reflexión viene motivada porque tiene una escena de desnudo en 'Good Luck To You' que le hizo reflexionar al respecto, continuando su encendido discurso de la siguiente manera:

Es un hecho. Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos: todo está mal con nosotras. Todo está mal y tienes que mostrarte de una forma concreta. Intenta ponerte delante de un espejo, quítate la ropa, mírate y no te muevas. No hagas nada, simplemente no te muevas. Acéptalo y no te juzgues. Hice algo que nunca había hecho como actriz.

During the Berlinale press conference for her film "Good Luck to You, Leo Grande" the actor Emma Thompson burst out a heartfelt statement on body image. #BerlinaleMoments #Berlinale2022 #EmmaThompson #BerlinaleSpecialGala pic.twitter.com/EnznlHMjFQ — Berlinale (@berlinale) February 13, 2022

Una presión indiscutible que, por desgracia, parece que sigue vigente. Veremos si la situación va cambiando y se consigue una normalización que no afecte incluso mentalmente a algunas personas. Que una cosa es que pueda existir cierto ideal de belleza y otra querer imponerlo como la única opción posible.

No es la primera vez que Thompson, a la que recientemente también pudimos ver en 'Cruella', se ha pronunciado recientemente sobre temas espinosos. En su momento ya afirmó que el caso de Harvey Weinstein no era más que la punta del iceberg en lo referente al acoso sexual en Hollywood, y tiempo después no se cortó a la hora de explicar por qué se había negado a trabajar con John Lasseter.