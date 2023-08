Olvida el Barbenheimer: Cillian Murphy elige la película de Christopher Nolan perfecta para ver junto a 'Oppenheimer' y desvela qué proyecto del director le hubiese gustado protagonizar

No cabe duda de que el fenómeno cinematográfico ya no del verano 2023, sino que podríamos empezar a aventurar que de todo el año, ha sido Barbenheimer. Una sesión doble imposible que ha logrado unir dos largometrajes casi antagónicos como 'Barbie' y 'Oppenheimer' en un solo meme multimillonario que varias semanas después de su estreno continúa llenando las salas de cine.

Murphy el programador

Pero, más allá de la excentricidad de turno, uno puede llegar a plantearse qué otra película de la filmografía de Christopher Nolan sería la adecuada para acompañar su retrato del padre de la bomba atómica. Seguramente tengas tus propias candidatas, pero hoy vamos a conocer la elección de Cillian Murphy, protagonista de 'Oppenheimer', que ha explicado sus preferencias durante una entrevista con The Independent.

"Podrías elegir Interstellar, que explora temas científicos y físicos similares. O podrías ver Dunkerque, que también está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque es más corta, así que podría ser una buena combinación porque dura aproximadamente una hora y media, y luego puedes pasar a [Oppenheimer]".

Además de esto, el irlandés, que ha trabajado por primera vez como actor principal en una producción de Nolan tras una larga trayectoria de papeles secundarios, confesó qué obra del autor británico le hubiese gustado protagonizar. Aquí no hay segundas opciones.

"Adoro Interstellar porque me resulta muy emotiva. Recuerdo haberla visto en el cine cuando mis hijos eran pequeños. Me impactó mucho. Me rompió el corazón. Me encanta ver sus películas cuando no estoy en ellas porque no tienes que preocuparte por el tamaño de tus orejas ni nada por el estilo".

Pero ojo, porque Murphy no sólo miró al pasado, sino a un posible futuro en el que la largamente rumoreada '28 Years Later' llegase a materializarse. El actor lo tiene claro: si Danny Boyle y Alex Garland llaman a su puerta para regresar a su universo de infectados, aceptaría sin pensárselo dos veces. Teniendo en cuenta que ya han pasado 21 años desde el estreno de la magnífica cinta original, no sería una idea descabellada en absoluto.

