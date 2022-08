El "pacto con el diablo" que ha convencido a Ellen Burstyn para volver en el reboot de 'El exorcista' tras rechazar secuelas durante 50 años

La controvertida adaptación de la novela de William Friedkin 'El exorcista' es recordada entre otras cosas por la actriz ganadora del Óscar Ellen Burstyn. Casi 50 años después, después de negarse a repetir su papel en numerosas ocasiones, Burstyn finalmente accedió a regresar al reino de Pazuzu y en una entrevista con The Hollywood Reporter, reveló el trato al que llegó para regresar en la secuela-reboot de David Gordon Green.

Hace poco más de un año, la comunidad de terror se estremeció cuando se anunció que Green, cuya trilogía de 'Halloween' estaba al frente de una nueva secuela de 'El exorcista', con la confirmación del regreso de Burstyn como Chris MacNeil, actriz madre de Regan (Linda Blair) ¿qué fue lo que convenció a la actriz de regresar a un papel que dejó atrás hace casi 50 años?

En la entrevista, Burstyn habló sobre la importancia de su participación en el Actor's Studio de Nueva York, asociado con la Universidad Pace. A medida que se acerca el 75 aniversario del estudio, Burstyn, copresidenta junto con Al Pacino, está preparando una "serie de proyecciones dominicales" en la asociación . Desde 1967, el Actor's Studio ha sido un lugar de gran importancia en la vida de la actriz, que le proporcionó no solo experiencia junto con grandes como Marlon Brando y Paul Newman, sino también una filosofía hacia las artes. Fue su pasión por el estudio lo que hizo aceptar volver a ser MacNeil:

"Lo que sucedió fue que rechacé muchas versiones de 'El exorcista 2'. Siempre dije que no. Esta vez me ofrecieron un montón de dinero y aun así dije que no. Y luego me sorprendieron y volvieron y dijeron: 'Doblamos la oferta'. Dije: 'Está bien, déjame pensar en esto'. Pensé: 'Eso es mucho dinero. Déjame pensar en ello'. El siguiente pensamiento que me vino a la mente fue: 'Siento que el diablo está preguntando mi precio'. Y el siguiente pensamiento que me vino a la mente fue: 'Mi precio es un programa de becas para estudiantes talentosos en nuestro programa de maestría en Pace University. Ese es mi precio. Así que volví, subí la apuesta y terminé obteniendo lo que quería. Y tengo un programa de becas para jóvenes actores".