Patrick Wilson defiende la 'Watchmen' de Zack Snyder: "Necesitas esto para poder hacer luego Los Vengadores"

Si has leído 'Watchmen' en el titular de esta entrada, y has visto a continuación que soy yo quien la firma, puedes intuir que a continuación aparecerán un buen número de loas y alabanzas varias a la adaptación del eterno cómic de Alan Moore y Dave Gibbons que firmó Zack Snyder. Pero hoy no voy a ser yo quien ensalce el largometraje, sino uno de sus protagonistas.

Abriendo puertas

Me refiero a Patrick Wilson, que acaba de debutar en la dirección con 'Insidious: La puerta roja', y que dio vida a Dan Dreiberg, alias Búho Nocturno en la película. Durante una entrevista con ReelBlend, el intérprete y cineasta reconoció que 'Watchmen' es la única película de su filmografía que ha visto entera, considerándola esencial para que pudiese crearse una de las cintas de superhéroes más celebradas de la historia.

"Watchmen es la única película mía que he visto de principio a fin desde su estreno. Esa película es increíble. Quería verla como un hombre mayor, como un cineasta. Sabía que Zack estaba adelantado a su tiempo. es extraño decir que el público no estaba listo para ella, pero necesitas una película así. Necesitas películas así de oscuras para que 'Los Vengadores' pueda ser tan luminosa".

No seré yo quien le quite la razón a un Wilson que ha afirmado que "le encantaría hacer esa película ahora y volver al mundo de Watchmen". Por suerte para quien nos quedamos con ganas de más, HBO estrenó la descomunal miniserie homónima que amplió magníficamente el universo de Moore —aunque al británico no le hizo demasiada gracia—.

