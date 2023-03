Es una de las películas de acción más divertidas del último año: llega al streaming un salvaje blockbuster con Brad Pitt y uno de los directores de 'John Wick' a los mandos

Coger un tren puede ser una experiencia realmente agobiante o desesperante, que te quite las pocas ganas de creer en la bondad humana que podrías tener. Yo recuerdo una vez viajar sentado al lado de una mujer con aspecto de Rita Barberá quitándose los zapatos y poniendo los pies a una altura que resultaba imposible no verlos. Quizá no sea tan terrible como estar en un tren lleno de asesinos, pero no andará demasiado lejos.

El tren de la muerte

Sobre ese concepto (el tren lleno de asesinos, no la mujer descalza bloqueando tu acceso al pasillo) se construye una de las películas de acción más divertidas e incorrectas del último año. Realizada por David Leitch, uno de los especialistas del género que más están haciendo por recuperar el espíritu cachondo de los ochenta en el blockbuster actual, 'Bullet Train' fue toda una agradable sorpresa veraniega.

Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry y muchos más aparecen por este gran divertimento que ahora se puede ver como parte de la suscripción de Movistar+. La idea es sencilla: una serie de asesinos a sueldo se suben a un tren bala con diferentes misiones que, por azares del destino, terminan entrelazadas. Empieza así una encarnizada lucha a muerte por ser el que sobreviva al llegar a la estación término.

Dicho así parece sencillo, pero a lo largo de dos horas vemos cómo la película va tomando caminos sinuosos para desarrollar su argumento, con saltos adelante y atrás en el tiempo, cambio de perspectivas y personajes, cameos inesperados y misterios intrincados. Podría ser algo muy cargante y difícil de seguir, pero realmente la película nunca deja de sentirse ágil, especialmente si entras en su humor socarrón y a ratos violento.

Ese componente cómico, tan clásico que a ratos puede confundirse con lo cuñado, aporta energía y dinamismo junto con una acción coreografiada, rodada y montada con claridad como suele ser habitual con Leitch (que tendría casi ser el mínimo exigible, pero en el blockbuster actual termina pareciendo un rey Midas). Ocurrencias varias para los flashbacks (divertidísimo el de Bad Bunny) se alternan con mucha gracia por instantes de gran violencia y ritmo.

'Bullet Train' tenía todo para ser el éxito veraniego en que se terminó convirtiendo. Un cañonazo de ritmo sin complejos, sin demasiada ambición de trascender y sí mucha de entretener. Tanto para fans de las pelis más bravuconas de Guy Ritchie como para aquellos que simplemente busquen buena acción a todo tren. Al menos desde el salón de tu casa no corres el riesgo de que se te siente al lado y se descalce alguien que no conoces.

