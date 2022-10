"Podía hundir a alguien cada día, y en mi primer día, fui yo". Anna Faris revela la identidad del director al que acusó de comportamiento inapropiado

En el año 2017, durante los albores del movimiento #MeToo, Anna Faris relató un desagradable incidente en un set de rodaje que incluyó diversos comportamientos inapropiados por parte del máximo responsable de la producción en la que trabajaba. Por aquél entonces, la actriz omitió el nombre del director, pero ahora, en su podcast 'Unqualified', Faris ha decidido revelarlo: no fue otro que Ivan Reitman, el realizador fallecido el pasado mes de febrero responsable de títulos como 'Los Cazafantasmas' y su secuela.

El "reinado del terror" de Reitman

En el programa, en el que Faris conversa con Lena Dunham, habla sobre su experiencia en la filmación de 'Mi súper ex novia', que describe como un "reinado del terror" comandado por Reitman.

"Una de mis experiencias más duras en el cine fue con Ivan Reitman. La idea de intentar hacer una comedia bajo su especie de reinado del terror... era de los que gritan. Podía hundir a alguien cada día, y en mi primer día, fui yo".

Además, ha entrado en detalle sobre la presunta agresión que recibió por parte del cineasta; una "palmada muy fuerte en el culo" que, para más inri, se propinó delante del equipo presente, y ante la que reaccionó con humor como una suerte de mecanismo de protección.

"Estaba haciendo una escena en la que estaba en una escalera para coger libros de una estantería y me dio una palmada muy fuerte en el culo delante del equipo. Todo lo que pude hacer fue soltar una risita nerviosa.

Recuerdo mirar alrededor y recuerdo ver a los miembros del equipo en plan, 'Espera, ¿qué vas a hacer al respecto? Eso ha sido raro'. Y así es como lo dejé pasar. Estaba en plan, 'Bueno, eso no a sido nada. No es para tanto. Ponte a trabajar, Faris. Sólo ríete'. Pero me hizo sentir pequeña. No hubiese hecho eso al protagonista masculino".

Tras estas palabras, Lena Dunham preguntó lo evidente, manifestando que "No creo que seas la primera persona que haya informado de esto, y siento mucho que tuvieses esa experiencia. ¿No intervino nadie para decir 'No'?". A esto, Anna Faris se limita a contestar "No. Fue más o menos en 2006"; subrayando los cambios que se han dado en la industria con el paso del tiempo.

Para terminar, Faris hace mención a otro comentario desagradable de Reitman, que aseguró al agente de la actriz que la contrató únicamente por sus piernas.

"Recuerdo al mismo director decirle a mi agente, que después me lo contó a mí, que tenía unas piernas geniales y que esa fue la razón por la que me contrató. Y escucha, es un halago cojonudo. Me gustan mis piernas. Pero eso condicionó mi experiencia con todo el proyecto. No creo que el contratasen al protagonista masculino porque tenía buenas piernas. Por eso sentí que me habían contratado por esos elementos, y no por [mi talento]".