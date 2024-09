'El Señor de los Anillos' llegó a tener a un Aragorn totalmente diferente. Pero Viggo Mortensen lo sustituyó a última hora en la producción

Parte de lo que hace a la trilogía de 'El Señor de los Anillos' una de las más legendarias de la historia del cine es su reparto. Parece impensable que en algún momento cualquiera de esos personajes hubiese sido interpretado por otro actor, pero en el caso de Aragorn fue cierto.

Ya metidos en producción para 'La comunidad del anillo' y con el resto del reparto elegido, Stuart Townsend ('La liga de los hombres extraordinarios') era el elegido para dar vida al montaraz, llegando a interactuar con varios miembros del reparto y el equipo.

Pero algo no terminaba de encajar. Se decía de Townsend que daba muestras de inseguridad con el papel, y que además faltó a algunos de los ensayos de combate con espada. Jackson, consciente de lo importante que era el rol en la visión general de la saga, decidió despedirlo y buscar a otro actor para interpretar al personaje.

El hijo de Viggo Mortensen tuvo que convencerlo a que aceptara el papel

La falta de un actor para Aragorn obligó al equipo a trastocar todo el calendario de producción, que empezó a filmar las escenas en las que no aparecía. De mientras siguieron la búsqueda, que les llevó a Viggo Mortensen y a quien llamaron in fraganti y no llegaron a convencer en primera instancia.

"Me parece que no. Además ya están rodando, es para reemplazar a alguien… es raro. No he leído ese libro. Lo voy a pensar pero creo que no", rememoró el actor en un podcast, a quien tampoco le había quedado muy claro de qué iba la historia ni su personaje. Fue su hijo, de solo 11 años, el que conocedor de la historia le dijo que tenía que hacerlo, y le reveló que su personaje era el rey.

En última instancia todo el reparto estuvo ilusionado con él y revelaron que les parecía el Aragorn perfecto. De haber rechazado el papel, otros actores habían sido considerados, como Daniel Day-Lewis, Russell Crowe o incluso Nicolas Cage.

