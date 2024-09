'El señor de los anillos' vuelve a los cines con una película de anime y así de épico pinta el nuevo póster de 'La guerra de los Rohirrim'

'El señor de los anillos' vuelve con fuerza este año, y con doblete. Porque además del estreno de la segunda temporada de 'Los anillos de poder' en Amazon Prime Video, tenemos en marcha una película para cines con 'La guerra de los Rohirrim', que nos llevará de vuelta al Abismo de Helm con una épica animada.

La carga de los jinetes

'El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim' lleva ya varios años macerándose, y con su primer tráiler promete ser un bombazo. El próximo 13 de diciembre llega a los cines, y se ambienta 183 años de la historia principal, con una trama centrada en los jinetes de Rohan.

Con el estreno acercándose poco a poco, desde New Line Cinema han lanzado un nuevo póster para ir abriendo boca, con Hèra lista para la batalla y los jinetes de Rohan cargando con sus monturas, además de un vistazo a Helm "Mano de Hierro" y Wulf, el principal villano de la película.

Warner Bros. Animation, Sola Entertainment y WingNut Films están encargándose de la producción de la película, con Kenji Kamiyama ('Ghost in the shell: Stand alone complex', 'Blade Runner: Black Lotus') como director.

'El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim' está basada en los apéndices escritos por J.R.R. Tolkien se centra en la guerra entre los rohirrim y los dunledinos. En concreto, en Helm "Mano de Hierro", que protagoniza una de las grandes leyendas del imaginario de 'El señor de los anillos'.

