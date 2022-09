"Es una simple cuestión matemática pero es complicado hacerlo bien". Julia Roberts cree que las comedias románticas de los 90 no fueron suficientemente apreciadas

'Viaje al paraíso', la nueva película de Ol Parker —'¡Mamma Mía! Una y otra vez'— no sólo supone el regreso de Julia Roberts a la gran pantalla tras cuatro años sin aparecer en un largometraje; también es el regreso como protagonista de la que fuese una de las reinas de la comedia romántica de los noventa al género después de que hayan pasado la friolera de 20 años desde que firmase 'La pareja del año' junto a John Cusack.

¡Larga vida a las rom-coms noventeras!

Ahora, durante una entrevista con The New York Times, Roberts se ha puesto nostálgica y ha roto una lanza a favor de las rom-coms que se estrenaron hace tres décadas y que nos dejaron perlas como 'Cuatro bodas y un funeral', 'Notting Hill' o '10 razones para odiarte'; un tipo de películas que, para la intérprete, no se valoraron lo suficiente.

"Creo que no apreciamos la cosecha de comedias románticas que tuvimos entonces. No ves todo el esfuerzo y los engranajes porque es divertido y dulce y la gente se ríe y se besa y es maliciosa. Es un género en el que adoro participar y que me gusta ver, y creo que es complicado hacerlo bien. Es una simple cuestión matemática, pero, ¿cómo lo haces especial? ¿Cómo mantienes a la gente interesada cuando puedes más o menos predecir lo que va a ocurrir?".

Pero, teniendo tal devoción por el género, ¿qué ha mantenido a Julia Roberts alejada de ´él durante tanto tiempo? La actriz lo tiene claro: simple y llanamente, la calidad de los guiones.

"La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que he estado sin hacer una comedia romántica como si no quisiera hacer una. Si leyese algo que tuviese el nivel del guión de 'Notting Hill' o el nivel de diversión salvaje de 'La boda de mi mejor amigo', lo haría".

¿Estará el libreto de 'Viaje al paraíso' a la altura de los grandes clásicos noventeros? Para comprobarlo sólo tendremos que esperar al próximo viernes 9 de septiembre, fecha en la que se estrena el largometraje en el que también hace acto de presencia George Clooney.