Steve Carell habla de su participación en el spin-off de 'The Office': "Creo que va a ser genial"

Uno no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo, pero es difícil sentir pasión ciega por el spin-off de 'The office' ambientado en un periódico a punto de cerrar que están creando Greg Daniels y Michael Koman. Y lo digo como fan de la serie original y de 'Nathan al rescate', la serie más famosa de Koman, ojo: no es por falta de calidad en quien está detrás, sino pereza por revivir un estilo con otros personajes.

De Scranton a Scrant-No

Los fans rezaban por algo a lo que asirse. Al menos un retorno episódico del personaje favorito de la serie original, Michael Scott, el ex-jefe de Dunder Mifflin de Scranton, pero, por lo que parece, y según ha revelado Steve Carell a The Hollywood Reporter, no se pasará por la redacción del periódico en cuestión.

Lo estaré viendo pero no saldré. Es algo nuevo y realmente no hay ninguna razón para que mi personaje aparezca. Pero estoy emocionado, parece un concepto genial. Me encanta la idea, creo que transcurre en un periódico fracasado, y trabajé con Domhnall Gleeson, que es uno de los protagonistas; hice 'El paciente' con él, es un actor excelente y un tío super simpático así que creo que va a ser genial.

El mismo lunes, en el show de Stephen Colbert, fue un poco más vago al responder ante la reacción triste del público, pero está bastante claro que esa etapa de su vida la cerró del todo con el episodio final de la serie hace más de una década. Así que sí: Carell no entrará en algo tan nuevo. Eso es lo que dijo ella.

