'Succession': Alexander Skarsgård vuelve a HBO para unirse a la temporada 3 del premiado drama

'Succession' puede pasar por ser una de las mejores series de HBO que menor ruido hace entre temporadas. Pero el caso es que está ahí y la saga de los magnates de las telecomunicaciones prepara su temporada 3 con un fichaje estrella: el de Alexander Skarsgård.

El actor, al que por última vez vimos en el papel de Randall Flagg en 'The Stand' y en 'Godzilla vs. Kong' repite así con HBO tras protagonizar 'Big Little Lies', papel que le procuró varios premios incluyendo el Emmy a mejor actor principal en miniserie allá por 2017.

Un magnate de la tecnología

Skarsgård irrumpirá en la vida de los Roy como Lukas Matsson un beligerante CEO magnate de tecnología. No se ha aclarado hasta qué punto su papel será importante en la guerra civil entre Kendall (Jeremy Strong) y su padre y patriarca del emporio Logan (Brian Cox). Enfrentamiento que amenaza en la temporada 3 de pasar del plano corporativo al familiar.

Creada por Jesse Armstrong, la temporada 3 del drama de ricos está ahora mismo en producción. En el reparto, además de los nombrados, se encuentran Sarah Snook, Kieran Culkin, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Matthew Macfayden y Alan Ruck.