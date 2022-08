'The Flash' en situación crítica: Warner Bros tiene tres escenarios para afrontar el problema de Ezra Miller, incluyendo no estrenar la película

El Universo DC vuelve a estar en peligro, ya que 'The Flash' de Warner Bros. está en situación crítica mientras el actor Ezra Miller continúa dando titulares por su controvertido comportamiento y varios arrestos, mientras el estreno sigue fijado para el 23 de junio de 2023. Pero la presión está aumentando cada día, ya que el lunes, el actor fue acusado de un nuevo delito grave y el miércoles, Rolling Stone informó que el departamento de servicios infantiles de Vermont está tratando de localizar a una madre y tres niños que supuestamente residían en la granja de Miller en el estado.

Las tres opciones de Warner Bros

Una fuente con conocimiento de la situación de The Hollywood reporter ha revelado que el estudio parece estar preparándose para tres escenarios posibles. En primer lugar, Warner ha recibido indicaciones de que Miller, de 29 años, está siendo acompañado por su madre en los últimos días, buscará ayuda profesional tras regresar a su granja de Vermont tras estar fuera las últimas semanas. Si eso sucede, Miller podría dar una entrevista en algún momento explicando su comportamiento errático en los últimos años.

Si se da esta situación el actor podría hacer publicidad limitada para 'The Flash', y la película se estrenaría en los cines según lo planeado. En el segundo escenario, incluso si Miller no busca ayuda, Warner aún podría estrenar la película pero Miller no haría nada de marketing y publicidad y tampoco sería 'The Flash' en el futuro, ya que el papel se cambiaría de actor en proyectos futuros, aunque hasta el momento, esta era la opción actual, pasara lo que pasara.

En un tercer caso, si las cosas siguen a peor, y la situación con Miller se deteriora aún más, esto haría que Warner matara la película para siempre, ya que no se podría volver a filmar con un actor diferente, puesto que Miller interpreta varios personajes y está en casi todas las escenas. Desechar una película de 200 millones de dólares sería un movimiento sin precedentes, aunque con los problemas de la fusión y la cancelación de 'Batgirl' (90 millones de dólares) la situación es inestable y muy aciaga para el estudio y el futuro de 'The Flash'.

Todos los escándalos de Miller se han agravado porque a principios de esta semana, se supo que Miller había sido acusados ​​de un delito grave de robo por supuestamente llevrse botellas de alcohol de una casa de Vermont. Según un informe policial, la policía estatal de Vermont fue notificada el 1 de mayo de un posible robo cuando los residentes de County Road en Stamford, Vermont, informaron que "se sustrajeron varias botellas de alcohol del interior de la residencia mientras los propietarios no estaban presentes". Tras tomar declaraciones y revisar videos de vigilancia, la policía encontró causa probable para acusar a Miller.

Al menos un proyecto ya se ha distanciado de Miller. El martes, la película biográfica Salvador Dali 'Daliland' dejó a Miller fuera de su comunicado de prensa en un anuncio sobre su debut en el Festival de Cine de Toronto. El actor interpreta una versión joven del artista en el proyecto, protagonizado por Ben Kingsley como una versión madura.