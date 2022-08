Ezra Miller se está cargando la poca credibilidad que le queda a DC: Warner debería asumir que 'The Flash' es una película tóxica

Hace apenas unos días que Warner anunciaba que estaba preparando un plan de 10 años para encauzar el rumbo de las películas de DC. Todo eso llegaba muy poco después de saberse que había cancelado 'Batgirl' cuando ya estaba rodada, un caso que fue aún más llamativo cuando el estudio confirmó que seguía con sus planes de estrenar 'The Flash' en cines pese al errático comportamiento de Ezra Miller durante los últimos meses.

Una situación insalvable

Lo cierto es que el actor ya arrastraba varios escándalos a sus espaldas cuando a finales de marzo de este año protagonizó varios de forma consecutiva. Entonces fue 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' la que tuvo que acarrear con toda la mala prensa provocada por esto, pero es que desde entonces ha protagonizado nuevos escándalos hasta el punto de que era casi imposible seguir la cuenta de todos ellos.

Lo más reciente ha sido una acusación por haber entrado en una casa de Vermont el pasado 1 de mayo para robar varias botellas de alcohol. En este caso parece haber suficientes pruebas para llevar al actor ante la justicia, habiendo notificado a Miller del delito de robo en una vivienda desocupada este pasado viernes 7 de agosto.

Lo curioso es que quizá sea la acusación a priori menos llamativa -si hasta se dijo que había liderado una especie de secta- la que pueda confirmar definitivamente su caída en desgracia. Por mucho menos hay otros que acabaron sepultados en el olvido, pero en Warner se siguen resistiendo a reconocer que 'The Flash' es una película tóxica. Deberían hacerlo, que esto no deja de ir de mal en peor y el DCEU no va a salir inmune de ello.

Por el momento, 'The Flash' mantiene su fecha de estreno prevista para el 23 de junio de 2023, pero no olvidemos que su lanzamiento se ha retrasado ya en varias ocasiones, que inicialmente estaba previsto para el 23 de marzo de 2018. Imagino que en Warner confían en que todo el problema con Miller vaya a menos en el tiempo que falta, pero por ahora está sucediendo justo lo contrario.