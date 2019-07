‘Thor: Love and Thunder’: Valkiria es el primer superhéroe LGTBIQ+ del Universo Marvel y Natalie Portman rompe su silencio sobre su regreso

De todos los anuncios que se hizo Marvel Studios en su panel de la Comic-Con de cara a la Fase 4 del UCM, 'Thor: Love and Thunder' se ha convertido en mi "proyecto de Schrödinger" particular: es, probablemente, al que más me apetece echar el guante y, al mismo tiempo, uno de los que más pereza me da.

Que no se me malinterprete. Soy un ferviente devoto del trabajo que hizo Taika Waititi en la genialérrima 'Thor: Ragnarok', y la idea de que vayan a abrazar la etapa en la que Jane Foster se convierte en la nueva diosa del trueno se me antoja delicioso; pero traer de vuelta a la insulsa Foster de Natalie Portman no me convence en absoluto —In Waititi we trust—.

Por suerte, tal y como sugiere su cuenta de Instagram, parece que la actriz está entusiasmada por ponerse manos a la obra junto al director kiwi y sus compañeros de reparto, "ponerse cachas" y demostrar al Universo Marvel que tiene mucho que ofrecer. Eso, y que ha superado su animadversión —puede que a golpe de talonario— a este tipo de largometrajes con una fuerte carga de VFX, que se remonta a los días de la trilogía de precuelas de 'Star Wars'.

Así habló del tema con el medio Deadline hace un par de años:

"Como actriz, es una escala totalmente diferente. Porque cuando estás haciendo estas películas estás trabajando con tanta pantalla azul y tanta fantasía que tu imaginación tiene que ser mucho más grande. Es muy desafiante para mi. No creo que aún lo haya pillado. No creo que lo hay entendido todavía. Aún así, es algo que me fascina, porque me desafía más que casi cualquier otra cosa. Porque cuando estás en una habitación que parece una habitación y tiene todas las cosas que tiene una habitación, puedes interactuar con todas esas cosas, y hacen lo que hacen en la vida real. No tienes que imaginar nada; sólo estás en el estado emocional de tu personaje. Y cuando haces estas películas con pantalla azul, tienes que crear el mundo entero. Es como ser un niño otra vez."

Valkiria, en busca de su reina

Aunque tras 'Ragnarok' se rumoreó con fuerza la bisexualidad de Valkiria —condición acorde a lo leído en los cómics—, ya es oficial que la superheroína interpretada por Tessa Thompson será el primero abiertamente LGBTQ+ del Universo Cinematográfico de Marvel.

"La respuesta es sí". Así de contundente se mostró Kevin Feige con el medio i09 cuando se le preguntó si Valkiria tendría una subtrama LGBTQ+; algo que complementó la confirmación de la propia Thompson durante el panel de Marvel del sábado en la Comic-Con:

"Como nuevo rey, necesita encontrar a su reina. Esa será su primera tarea en el cargo. Tiene unas cuantas ideas. Os mantendré informados."

Queda por ver el nivel de impacto de esta representación en el UCM, pero tras once años y más de una veintena de largometrajes, ya iba siendo hora. Ahora sólo queda esperar a ver quién se sienta en el trono junto a uno de los secundarios más atractivos que nos ha dejado el último tramo de la Fase 3. Lo descubriremos el 5 Noviembre 2021.