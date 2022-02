'Titans' ficha a este actor de 'Crónicas Vampíricas' como su villano principal para la temporada 4

A pesar de las reacciones mixtas por parte de los fans cuando se anunció el estreno de 'Titans', la serie de televisión protagonizada por este equipo de jóvenes superhéroes ya va encaminada hacia su cuarta temporada y ya se han unido varias caras nuevas a su reparto.

No es la primera vez que se adaptan las aventuras de los Jóvenes Titanes a la pequeña pantalla, pero esta versión en acción acción real de Dick Grayson, Estrella de Fuego, Raven, Chico Bestia y compañía ha conseguido ganarse a un público fiel con su particular enfoque de serie de acción para una audiencia más adulta.

Nuevos villanos a la vista

Si las cosas se han ido poniendo cada vez más difíciles para el equipo de héroes, los nuevos capítulos prometen ser todo un desafío con la llegada de varios villanos nuevos. Y es que el extenso reparto de 'Titans' ya se han unido Franka Potente y Lisa Ambalavanar como May Bennett/Madre Mayhem y Jinx, dos antagonistas que podrían plantear una fuerte amenaza para los héroes.

No solo eso, si no que también se ha confirmado que Joseph Morgan encarnará a Sebastian Blood/Hermano Sangre, quien sería el villano principal de esta cuarta temporada. Según Deadline, el personaje de Morgan en Titans ha sido descrito como "un hombre introvertido con una gran inteligencia y una naturaleza oscura".

¿De qué te suenan estos nombres?

Morgan ya es una cara conocida en la pequeña pantalla, ya que interpretó a Klaus Mikaelson en 'Crónicas Vampíricas' y en 'The Originals', su serie spin-off.

Por su parte, el personaje del Hermano Sangre ya debutó en su momento en la segunda temporada de Arrow, donde servía como un antagonista secundario interpretado por Kevin Alejandro. El que haya habido un "recast" para el personaje no ha pillado por sorpresa, ya que las series de DC que forman parte 'Arrowverso' de The CW y 'Titans' no forman parte de la misma continuidad y pertenecen a universos diferentes.

Todavía no se ha confirmado una fecha concreta de estreno para la cuarta temporada de 'Titans', aunque se espera que los nuevos capítulos lleguen a HBO Max durante el próximo otoño.