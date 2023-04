"Todavía estoy en deuda". Josh Brolin cuenta los motivos tras el gran desastre de 'Jonah Hex'... y explica por qué el remake de 'Old Boy' también fracasó

La transición al siglo XXI trajo bajo el brazo una revolución para las adaptaciones de cómics y, más concretamente, el cine de superhéroes. Títulos como 'Blade', 'Spider-Man' o 'X-Men' abrieron nuevos horizontes para este tipo de producciones que, en 2008, fueron abrazados por Marvel y su 'Iron Man', abriendo paso a una época dorada para las capas, los antifaces y los superpoderes en la gran pantalla.

Pero, como es lógico, no todo fueron alegrías, existiendo largometrajes congéneres casi innombrables que continúan erizando el vello de propios y extraños al recordarlos. Entre ellos se encuentra ese desastre titulado 'Jonah Hex', en el que Jimmy Hayward versionó la obra de John Albano y Tony Dezuniga con unos resultados tan pobres en lo estrictamente cinematográfico como en lo monetario.

La fórmula del desastre

Josh Brolin, estrella de la función y principal motor del proyecto, se ha sincerado durante una entrevista con el medio Variety sobre la experiencia de rodar 'Jonah Hex' y los grandes factores que la convirtieron en un tremendo batacazo que sólo se las apañó para recaudar 11 millones de dólares en todo el mundo bajo un presupuesto de casi 50. Ojo, porque el actor no ha escatimado en dureza.

"No tuvo éxito ni creativa ni económicamente. Todo el mundo sabe cómo me siento acerca de Jonah Hex. Pero el mayor problema con Jonah Hex fue darse prisa por contratar a alguien. Recuerdo a Jeff Robinov, con quien aún mantengo una buena relación y que estaba a cargo de Warner Bros. por aquél entonces, que me dijo, 'Mira, tienes que tener director en las próximas dos semanas, si no, vamos a tener que cancelarlo'. Después conoces a alguien que sabe mucho, [el director] Jimmy Hayward, y recuerdo que no daba buena sensación. Me encantó que estuviese emocionado, pero sencillamente no tenía la experiencia suficiente y no lo trató como imaginé que lo haría, volviendo a casa al final de cada jornada a buscar inspiraciones de tono y ver películas de Scorsese o alguna otra cosa. En cambio, salía de fiesta".

Después de este guantazo, Brolin defendió las buenas intenciones que se volcaron en el filme, subrayando el logro de reunir a un reparto realmente sorprendente. No obstante, el intérprete aún se siente en deuda con sus compañeros de reparto después de la experiencia fallida.

"No es que yo tuviese mucho poder por aquél entonces, pero logré fichar a Megan [Fox], que pensé que era perfecta para ese papel. Tal vez no fuese la mejor actriz del momento, pero para ese tipo de parodia... ¿Ella? ¿En aquél momento? No podías conseguir nada mejor que eso. ¿Y Fassbender? ¿Uno de nuestros mejores actores, que había hecho Shame y Hunger? ¿Estás de coña? Malkovich, que acababa de ser desplumado por Bernie Madoff y le pedimos que lo hiciese por un tercio de su caché. Dijo que sí. Joder, todavía estoy en deuda con ellos. Michael Shannon estaba en la película y lo eliminaron. La intención estaba ahí, sólo cometimos un gran error con el director. No le culpo plenamente, porque esa fue mi elección. Fue mi mala decisión".

Independientemente de la escasa profesionalidad de Jimmy Hayward, quien no ha vuelto a dirigir desde que estrenase en 2013 'Free Birds', Josh Brolin no duda en señalar a Warner Bros. como parte de la funesta ecuación; criticando la práctica habitual de hacerse con el control creativo de diferentes proyectos para moldearlos al gusto de los ejecutivos y comparando el caso con lo que vivió en el remake de 'Old Boy'.

"Luego el estudio tomó el control, y cada vez que eso ha ocurrido, en mi experiencia, sólo ha empeorado las cosas. Lo hicieron con Old Boy y Spike Lee. Pensé que el montaje de Spike era mucho mejor que el del estudio, pero se adueñaron de ella y pensé que la habían montado fatal y que acabó teniendo el efecto contrario. Eso es lo que ocurre cuando empiezas a montar para complacer al público y cómo las pruebas pueden terminar volviéndose en tu contra. No sabes lo que va a querer el público. En Jonah Hex cogieron la película, dijeron: "¿cómo podemos hacer esto más accesible?". Y terminaron haciendo la película menos accesible posible".

