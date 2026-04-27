Tom Hiddleston, sobre por qué 'El infiltrado' ha pasado de ser una miniserie a una trilogía: "Queda redonda"

Cuando se estrenó en 2016, la adaptación de la novela de John LeCarré, 'El infiltrado' (The Night Manager), fue tan aclamada que pronto empezó a haber ruido para realizar una temporada 2. Una temporada que se estrenó el pasado enero tras diez años de pausa y la promesa de que tendremos una tercera entrega de las aventuras del espía encarnado por Tom Hiddleston.

Nada mal para algo que fue una miniserie. Una evolución a trilogía que han explicado tanto el creador de la serie, David Farr, como su protagonista. Lo han hecho durante el evento Deadline's Contender TV, en el cual se ha desvelado que ya están trabajando en esa temporada 3 y que esperan no tardar tanto en sacarla.

Donde caben dos, caben tres

«Espero que no sea tan mayor cuando empecemos», bromea Tom Hiddleston. Por su parte, David Farr aclara que el parón entre la 1 y la 2 es porque no había todavía una idea de por dónde tirar y fue el propio LeCarré quien animó a continuar la saga a pesar de no tener más libros escritos. De esta manera, teniendo ya la temporada 2, arrancar la 3 es más fácil.

«Todos queremos ver justicia, redención y queremos ver algún cambio», declara Farr, «así que creo que en la temporada 3 hay un gran imperativo moral y emocional para honrar eso.» Por otro lado, Hiddleston matiza que es un imperativo también para su personaje, Jonathan Pine:

«Es el protagonista, alguien que está gestionando, conteniendo la oscuridad, principalmente la oscuridad dentro de sí mismo, la oscuridad de su infancia y la pérdida de sus padres, su desilusión con el servicio militar... Pero también está gestionando la noche. Está gestionando la oscuridad del mundo porque cree que la luz debe ganar.»

Al respecto, Hiddleston declara que tiene sentido el haber pasado de una miniserie a tres temporadas ya que «una trilogía queda redonda.»

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