Antes de convertirse en 'Loki', Tom Hiddleston quiso petarlo en una de las franquicias más prestigiosas de Hollywood. Hizo el peor casting de su carrera

Todos, independientemente de cuál sea nuestra profesión, tenemos que empezar por algún sitio —generalmente bajo—. Esto incluye, como no podría ser de otro modo, a estrellas de la talla de Tom Hiddleston, quien antes de dar el salto al estrellato en la década de los 2010 tras picar piedra en producciones televisivas de todo tipo, probó suerte en la gran pantalla intentando colarse en una de las grandes sagas nacidas a principios de siglo.

Casting horribilis

Esta, curiosamente —o no tanto—, también está relacionada con la factoría Disney que tantas gracias ha dado al británico dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, donde lleva ya 14 años encarnando a Loki, y no es otra que 'Piratas del Caribe', que arrancó en 2003 con una 'La maldición de la Perla Negra' que, además de en un éxito, se tradujo en el peor casting de la carrera del bueno de Tom.

Resulta que, tal y como contó el propio Hiddleston en una entrevista recogida en 'Muse of Fire', poco después de arrancar el nuevo milenio, el actor recibió una llamada de su agente informándole de una prueba que tendría lugar a las 10 de la mañana del día siguiente junto al guión del proyecto. El problema es que estaba a punto de salir de juerga para celebrar el fin de los exámenes universitarios de un buen amigo y creyó que dar un vistazo rápido al libreto sería suficiente.

A la mañana siguiente, resacoso y con las líneas de diálogo a medio aprender, Tom se presentó en el casting para recibir un pequeño rapapolvo de la directora.

“[La directora de casting] dijo: ‘Ajá. Bueno, gracias por venir’. Me preguntó: ‘¿Por qué no te lo has aprendido? Esto va a ser enorme’, y yo respondí: ‘Recibí el guion anoche a las cinco’, lo cual, con el tiempo, he aprendido que no es una excusa… Tienes que aprenderlo de una manera u otra".

Eso sí, Hiddleston quita hierro a su metida de gamba utilizando a Orlando Bloom, que terminó haciéndose con el rol de Will Turner, y su talento, como excusa.

"Orlando Bloom es Orlando Bloom. ¿Quién puede decir que lo habría conseguido de todos modos?”.

El que no se consuela es porque no quiere.

