"Vi a John ir a un lugar increíblemente triste y vulnerable": James Gunn explica el detalle que le inspiró para crear la serie de 'El Pacificador'

No me escondo en absoluto a la hora de reivindicar la brutal 'El Pacificador' como el gran lugar feliz que nos ha dado la televisión durante el último par de meses. Su tono —mucho más complejo de equilibrar de lo que puede parecer a simple vista—, su falta de complejos, su salvaje sentido del humor y, sobre todo, el enorme corazón que encierra, proyectado sobre su encantador surtido de personajes, bien merece esa etiqueta.

Pero, ¿qué fue lo que impulsó a James Gunn a dar forma a este spin-off de 'El escuadrón suicida' para HBO Max? En una entrevista con el medio Vulture, el realizador ha explicado el germen de la serie, que se remonta al rodaje del largometraje original y que tiene como protagonistas a los ojos y al gran talento de John Cena.

Este juego de capas presente en la interpretación de John Cena fue similar al que llevó a Dave Bautista, también exluchador de la WWE, a aterrizar en el rol de Drax en 'Guardianes de la Galaxia'. Otra anomalía salida del ring que, para ser sinceros, nunca destacó por sus habilidades con el micrófono en las promos.

"Cuando vi ese momento, supe que John no era sólo un actor gracioso, que es por lo que le contraté, sino un tipo que tenía esta otra faceta. En ese momento, supe que John lo tenía. Es algo que muchos de los grandes actores no tienen, y que la mayoría de los luchadores reconvertidos en actores no tienen. Dave Bautista también lo tiene. Esa es la razón principal por la que le contraté para 'Guardianes de la Galaxia'. Un gran motivo que me hizo querer hacer 'El Pacificador' fue dejar a un lado todo el entretenimiento y los malabares que hace John y centrarme en ese factor vulnerable".