"Mi intención con 'El Pacificador' era hacer una versión jodida y actual de las series de acción de los 80". James Gunn

Estas navidades recibí un regalo muy especial en forma de distendida, amena y muy interesante charla con James Gunn y John Cena, director y estrella de la flamante 'El Pacificador', la serie estrella de HBO Max en este inicio de año. Hablo durante un largo rato con estos dos astros sobre la toxicidad de los fans, coreografías de baile o la capacidad de enderezar una vida, entre muchas otras cosas.

Guardianes de la paz

La serie protagonizada por John Cena junto a Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland y la revelación Freddie Stroma es el nuevo ejercicio de autoría de un cineasta que aún no ha errado el tiro. 'El Pacificador' es la serie de televisión que a Gunn (o a cualquiera de nosotros) le habría encantado tener en su pantalla durante el periodo más gamberro de la infancia.

Kiko Vega (KV): Feliz año y enhorabuena por la serie. Es todo lo salvaje y divertida que esperamos de vosotros, pero estoy realmente jodido porque HBO Max solo ha enviado 7 de los 8 episodios. Eso no se hace.

James Gunn (JG): ¡Lo sé! Eso ha sido cosa mía, tío. No culpes a HBO, cúlpame a mí. Ellos querían enviar la serie completa y les dije que ni de coña. Hay demasiados secretos en ese episodio, es mi favorito, además. Pero hay mucha información que quería guardar hasta el final.

KV: James, no es tu primer acercamiento a la televisión, pero sí el más grande y ambicioso, y la escribes en solitario. ¿Es muy diferente a escribir una película?

JG: Es muy distinto. En una película la trama lo es todo. Aquí me atraía mucho la posibilidad de ahondar mucho más en los personajes. Cuando hacemos una película todo es unir una escena con la siguiente, no hay demasiado tiempo para extenderse en una relación, o en unos diálogos. En una serie el personaje es el rey. Eso fue realmente excitante para mí a la hora de escribirla, tener el tiempo de entrar en las vidas de todos estos personajes. Y es algo realmente interesante, porque tenemos seis horas de 'El Pacificador' y de momento solo llevo cuatro de 'Guardianes de la Galaxia'. Nunca antes había escrito tanto para unos personajes y eso para mí ha sido un lujo muy divertido.

KV: John, cómo ha sido reencontrarte con Robert Patrick quince años después de 'Persecución extrema'.

John Cena (JC): ¡Oh, muchas gracias por el recuerdo! Ha sido fantástico. Robert es un profesional increíble, está siempre a tope con todo, es un verdadero placer trabajar con él. Sé que James escribió el papel de Auggie para Robert y no puedo estar más de acuerdo en que no había nadie mejor para el personaje.

Como por momentos todo esto se convirtió en una charla distendida, James Gunn pregunta a Cena si ha hablado con Patrick sobre la serie.

JC: Coincidimos en una promoción grupal, pero no sé si ha visto la serie todavía.

JG: Oh, sí, sí. Se ha vuelto loco con ella, tío. "¡James, muchas gracias por dejarme participar, esto es acojonante! ¡Es la mejor serie que he visto en mi vida!". Me recuerda mucho a mi padre con lo hiperbólico que es cuando las cosas le gustan

KV: John, has estado lidiando con coreografías de peleas toda tu vida, ¿son más complicadas las de baile?

JC: Absolutamente, porque para eso tienes que tener unas habilidades y un sentido del ritmo que alguien como yo, que parezco un leñador de los bosques de Carolina, no tiene. Las coreografías de baile requieren unas características que yo no poseo, así que sí, bailar no es nada fácil para mí.

KV: Y cómo es pelear contra un gorila.

JC: Bueno, digamos que a lo largo de mi trayectoria he tenido oponentes muy interesantes y sin duda este ha sido uno de los más top.

KV: Hablando de eso, creo que es justo reconocer el mérito de que hayáis creado una serie con una cabecera que nadie va a saltarse nunca, todo un logro en tiempos de streaming.

JG: Muchas gracias, me encanta oír eso.

JC: Es cierto, si logramos eso sería realmente alucinante.

KV: James, 'Amanecer de los muertos', 'Scooby-Doo', 'Slither', 'El escuadrón suicida' y ahora 'El Pacificador'. ¿Tienes un problema con las masas enfurecidas?

JG: Pues no lo sé, pero te diré que durante una parte muy importante de mi vida mis dos películas favoritas fueron 'La invasión de los ladrones de cuerpos' y 'La invasión de los ultracuerpos'. Encontraba esa movida realmente escalofriante, supongo que de ahí viene mi interés en los zombies, los extraterrestres y en la gente que pierde su identidad.

KV: La serie presenta a un Vigilante muy alejado del que aparecía en el Arrowverse, mucho más parecido al original, pero no dudas en desmitificarlo. ¿Por qué Vigilante?

JG: Pues me encanta el personaje y además necesitaba a alguien que fuera una versión más extrema del propio Peacemaker, y ese es Vigilante. Está mucho más loco, es un tipo que ve perfecto matar a quien sea que le parezca que haya cometido cualquier tipo de crimen. Por eso me gusta darle la vuelta al origen, es el Vigilante que yo hubiera creado. O sea, en los cómics es un refinado abogado y mi visión es algo más perturbada desde el principio. Pero lo más extraño de todo es que aún siendo así resulta completamente adorable gracias a la interpretación de Freddie Stroma.

KV: John, aquí estás al frente de otro comando de desgraciados, ¿sentías más presión al no estar rodeado de gente con súper habilidades?

JC: Sí y no. Sabemos cuánto se comprometió todo el mundo en la película, fue una experiencia increíble, un grandísimo trabajo, pero ahora tenemos una historia mucho más larga y donde tengo más protagonismo, y ahí es donde sí aparece la presión. Es un reto y una oportunidad, pero en realidad estoy haciendo lo que me gusta, así que toca predicar con el ejemplo.

KV: Y Peacemaker se destapa como un personaje lleno de matices que te da la oportunidad de abordar muchos registros distintos. ¿Dirías que es tu personaje más completo hasta la fecha?

JC: No he tenido un personaje televisivo desde el John Cena luchador profesional de la WWE, así que sin duda.

KV: Soy un gran fan de 'Cuerpos de seguridad' y ha sido una sorpresa muy agradable comprobar que el episodio central de la serie, uno de los más importantes, está dirigido por Jody Hill.

JG: Soy amigo de Jody Hill desde hace mucho tiempo. Nos conocimos hace quince años en una fiesta en casa de Will Forte. Creo que su trabajo en 'De culo y cuesta abajo' era brillante, me gusta mucho lo que hace. Tuvimos momentos complicados a la hora de encontrar directores para la serie, porque el tono es peculiar. Es una comedia, pero es un drama y una serie de acción, y lo cierto es que cuando hablé con HBO Max les dije que era una mezcla de 'De culo y cuesta abajo' y 'Watchmen'. Así que Jody fue el primer director que tenía en mente. Es un tipo que hace que todo fluya, hace un trabajo asombroso. Le escribo constantemente para agradecer su increíble aportación a la serie.

KV: No estaríamos hablando de lo nuevo de James Gunn sin relaciones traumáticas entre padres e hijos. ¿Es la violencia la única manera de cortar con esa mierda?

JG: ¡Espero que no! Mira, mi padre fue el padre más mierdas posible durante la infancia. Tenía muchos problemas, pero a medida que se fue haciendo mayor los fue apartando. Dejó la bebida, se convirtió en una persona mucho mejor. Cuando murió, hace tres años, era mi mejor amigo. Me dejó como testamento saber que alguien puede empezar de nuevo en cualquier momento de su vida. Y realmente creo en la capacidad de cambiar de las personas. Y creo que eso es algo que quería contar y que está en la serie. No es algo inmediato, Peacemaker no pasa de villano a héroe de la noche a la mañana, es algo gradual.

KV: John, han pasado más de cinco años desde tu memorable video sobre la diversidad y creo que ahora es incluso más relevante que entonces. ¿Crees que ha cambiado algo o seguimos siendo los mismos idiotas de entonces?

JC: Es una pregunta complicada. Me gusta pensar que aprendemos cosas cada día. En los últimos dos años hemos experimentado cambios importantes, cosas que seguramente nadie esperaba y para las que no estábamos preparados. Soy optimista por naturaleza en lo que respecta al sueño americano, y creo que todo el mundo debe tener su oportunidad y que todos los seres humanos somos iguales. Fue un honor hacer eso, que haya pasado ya media década y que aún se recuerde y la gente hable de ello. Tengo la esperanza de que la gente pueda aprender algo cada día, ser mejor cada día. Si no, creo que sería un día perdido.

KV: Tengo la sensación de que el fandom hoy en día es casi una maldición en las adaptaciones de cómics, pero también creo que sabes cómo mantener una distancia razonable entre tu trabajo y ellos. ¿El fan es un problema o una bendición?

JG: Mira, se pueden decir muchas, muchas cosas sobre los fans, pero quiero dejar claro que la gran mayoría son fabulosos. Exactamente como pasa con la mayoría de la gente: es buena. No creo que los fans de DC, Marvel, de Zack Snyder o de James Gunn sean tóxicos, pero en todos estos grupos de gente hay alguno. Se comportan como matones, como abusones, y eso es una mierda. Porque muchas veces son los que hacen más ruido. Pero quiero decir que es realmente emocionante ver cómo muchos de los fans se unen por todo el mundo, sin importar quienes seamos nosotros, por las historias que contamos. Y nosotros contamos historias para estas personas. De hecho, nuestra serie es para todo el mundo. Creo que 'El Pacificador' no es solo para los fans, creo que cualquier espectador casual puede disfrutar de la serie. No existe una desmesurada mitología para conocer al personaje, la historia es simple. Es una historia sobre cómo cambiamos.

KV: Mientras veía la serie no podía dejar de pensar en lo mucho que la habría disfrutado durante mi infancia, durante aquella edad de oro del entretenimiento catódico de los 80. ¿Tenías series como 'El Equipo A' en mente?

JG: Por supuesto, pero siempre con la idea de presentar una versión bien jodida de aquellas. Crecí viendo una película para la tele del Capitán América que me parecía lo más porque era un crío, pero era una mierda. Mi intención con 'El Pacificador' es hacer una versión jodida y actual de aquellas series de acción de los 80. Por supuesto que mis raíces televisivas de los 70 y los 80 están aquí.

KV: Presentas tu selección musical más monotemática, todo un jukebox de hair glam metal. ¿Todas las canciones están en tu cabeza durante el proceso de escritura o dedicas tiempo a reescuchar cosas después del guión?

JG: Todas las canciones aparecen en el guión. Es parte de crear un vínculo en la historia. Todas las canciones que se escuchan en la serie formaban parte de la escritura de la misma y de la creación de la historia. Para mí eso funciona mucho mejor, es mucho más orgánico y John ya las conoce desde la preparación inicial.

KV: No me quiero despedir sin preguntar una última estupidez: ¿había algún águila real en algún momento en el set? Eagly es realmente alucinante.

JG: Eagly existe, es muy real en nuestros corazones gracias al trabajo increíble de Weta y al equipo de Guy Williams, con los que hemos trabajado en la segunda Guardianes y en el escuadrón. No solo hacen bien su trabajo, nos ayudan a que hagamos mejor el nuestro.