Diez años de 'Cuerpos de seguridad': el 'Taxi Driver' del siglo XXI es también una de las comedias más tristes

"Cuando pinto mi obra maestra" suena durante los créditos de apertura de la que fue la segunda película de Jody Hill. Puede que ni él ni nadie en todo Warner y Legendary lo supieran entonces. Puede que aún no se hayan enterado, sobre todo en la planta noble del histórico estudio, pero Hill también estaba pintando su obra maestra.

Observa e informa

La canción de The Band termina justo antes de que Hill apunte su cámara hacia un hilarante plano secuencia. Este momento al servicio de un nudista será el inesperado hilo conductor de la trama de una amarga comedia disfrazada de drama profundo. O al revés. Sea lo que sea, estos cuerpos de seguridad pertenecen a la fauna que habita entre el cine de Wes Anderson y Jared Hess.

Aún hoy es difícil comprender cuál fue la razón por la que el estudio entregó la friolera de dieciocho millones de dólares a un director que venía de hacer 'The Foot Fist Way' con menos de ochenta mil. Casi el presupuesto de 'Amanecer de los muertos' para rodar una nueva comedia al servicio de la estrella del género más importante del momento. Nada menos que Seth Rogen en la cresta de la ola marcándose un inesperado triple mortal con tirabuzón, sí, pero también con corazón.

"Fue genial trabajar con Warner. Nos dejaron ir donde la mayoría de los estudios no lo harían y les agradezco eso. He escuchado historias terribles, pero afortunadamente yo no tengo una. La película tal como está actualmente es la película que quería hacer". Otra opción es que puede que tanto Warner como Legendary estuviesen demasiado ocupados supervisando el rodaje del 'Watchmen' de Zack Snyder.

'Cuerpos de seguridad', genérico y un tanto abominable título español, no es solo una de las mejores comedias americanas de la década pasada. El retrato del trastorno bipolar que Seth Rogen hace con el entrañable Ronnie es la mejor y más conmovedora interpretación de su dilatada carrera. Su personaje está hecho del mismo material que el Travis Bickle de 'Taxi Driver', alguien que vive la vida de una manera directa, sin concesiones, romántica, soñadora, probablemente irreal y potencialmente peligroso.

“Veía ‘Taxi Driver’ y ‘El rey de la comedia’ cuando rodaba. Scorsese tiene una gran influencia en el estilo y gran parte del tono, pero creo que muchas de las películas de Peckinpah también fueron una influencia en términos de temática. Creo que tiene algo que ver con el clima de la posguerra de los años 70 en el que tratabas con muchos de estos personajes que intentaban abrirse camino en el mundo y creaban un código en la pantalla".

Dónde está mi mente

En cuanto al (perfecto) equilibrio entre comedia y drama, Hill también tiene sus referentes: "Cuando miras cómo manejamos la comedia es algo más parecido a las películas de Hal Ashby, donde la comedia se interpreta exactamente como un drama. Tratamos de ser graciosos, pero me gusta dibujar la trama dramática primero. Alexander Payne también hace eso, y realmente admiro la forma en que hace comedia, por llamarlas así”.

El reparto pone todo de su parte, haciendo más creíble ese micromundo que, en realidad, es así en buena parte del mundo civilizado. Un mundo de centros comerciales y obesidad donde los verdaderos héroes son en realidad buenos hijos y gente honrada que lucha por un sueño. Bueno, ser una mala bestia y una máquina de matar cuando el momento lo requiere también es algo importante. ¿Estamos ante un drama o una comedia? El director y guionista tiene la clave.

"Creo que si ves mis películas como dramas son más disfrutables. Me refiero a que lo son si esperas ver una comedia al uso. Si estás esperando una comedia pura puede que te decepcione. Hay partes legítimamente tristes". La tristeza de la película es realmente aterradora porque es real. Como su tratamiento de la violencia. Posiblemente 'Observe and Report' sea una de las comedias dramáticas más importantes y desapercibidas de los últimos diez años. Exactamente los que cumple esta semana.

Michael Peña y Anna Faris demostrando ser maestros de la comedia, Aziz Ansari protagonizando uno de los momentos más recordados de la película, el habitual Danny McBride, un eterno bastardo Ray Liotta y sobre todo unas sobrecogedoras Collette Wolfe y Celia Weston arropaban con carisma y amor hacia sus personajes un trabajo redondo.

'Cuerpos de seguridad', como 'The Foot Fist Way', 'Napoleon Dynamite' o 'Gentlemen Broncos', pertenecen a una raza de películas que se extinguió cuando la industria del entretenimiento devoró el cine rompedor y contracultural. Espero que al menos vosotros también tengáis vuestras copias guradadas bajo llave.