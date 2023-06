Amazon Prime Video ya tiene su propio 'Tres metros sobre el cielo': Álex de la Iglesia produce 'Culpa mía', adaptación de la exitosa saga juvenil

Si creíamos que los romances que ensalzaban a señores malotes enfadados se había acabado con 'Tres metros sobre el cielo' o 'After', estábamos equivocados. 'Culpa mía' es la nueva apuesta de Amazon Prime Video por los romances juveniles de ese estilo, trama de pseudoincesto incluida.

¿Amor prohibido?

La "culpa" del proyecto la tienen Álex de la Iglesia y Carolina Bang, que decidieron producir la película mediante Pokeepsie Films. Ninguno de los dos había leído la saga 'Culpables' de Mercedes Ron, que lleva triunfando en Wattpad desde que la escritora comenzara a publicarla allá por 2017. De hecho, originalmente iba a ser un solo libro pero luego se convirtió en trilogía.

No obstante, las hijas del director de 'El día de la bestia' eran muy fans y les insistieron en apostar por esta historia, que finalmente se materializó en la película dirigida por Domingo González, que Amazon Prime Video estrena el 8 de junio. González asegura que "es la película de su vida", que es de las que enganchan y que ha mantenido la esencia del libro.

'Culpa mía' cuenta la historia de Noah, una joven que debe dejar atrás su ciudad, su novio y sus amigos para irse a vivir a la mansión del nuevo marido de su madre. Por si no fuera suficiente drama, allí conoce a su hermanastro Nick, que le parece inaguantable en un principio pero pronto caerá a sus pies cuando descubra que está implicado en carreras ilegales.

Una suerte de cruce entre 'La familia crece' y 'Tres metros sobre el cielo', salpicado de momentos a lo 'Fast & Furious'. Está protagonizado por Nicole Wallace ('Skam España') y Gabriel Guevara ('HIT') , y el resto del reparto lo componen Marta Hazas ('Velvet Colección') , Ivan Massagué ('El hoyo'), Iván Sánchez ('Hospital central') y Víctor Varona ('Cielo grande') .

Mercedes Ron, que se inspiró en la canción de Taylor Swift 'I knew you were in trouble' para crear la historia, dijo que se asustó al leer el guion porque era diferente pero que al final quedó satisfecha con el resultado, ya que la acción "se disfruta más en pantalla y que "las escenas de amor han quedado muy bonitas y muy cuidadas".

