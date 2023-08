Épica, sangre, espectáculo y repartazo en la serie que quiere eclipsar a 'Gladiator 2': Amazon Prime Video se queda con lo nuevo de uno de los grandes nombres del cine de ciencia ficción de los 90

Hace unos meses se supo que Roland Emmerich estaba trabajando en una serie de gladiadores que prometía ser la gran alternativa del año a 'Gladiator 2'. 140 millones de dólares para dar forma a un proyecto de 10 episodios muy esperado que ya tiene hogar en España (y muchos países europeos más): podremos ver 'Those About To Die' a través de Amazon Prime Video.

Todos los detalles sobre 'Those About To Die'

Por el momento se desconoce cuánto ha pagado Amazon por una serie que en Estados Unidos se verá en Peacock, pero seguro que no ha sido poco. Buena prueba de ellas la tenemos con su impresionante reparto liderado por Anthony Hopkins en el que también participan Iwan Rheon, el inolvidable Ramsay de 'Juego de Tronos', Johannes Haukur Johannesson, conocido por dar vida a Olaf Haraldsson en 'Vikingos: Valhalla', Liraz Charhi, Rupert Penry-Jones, el español Eneko Sagardoy ('Irati'), Tom Hughes, Sara Martins, Gabriella Pession, Alicia Edogamhe, Jojo Macari, Dimitri Leonidas, Moe Hashim, Gonçalo Almeida, Kyshan Wilson y Pepe Barroso, a quien pronto veremos en 'Gran Turismo'.

'Those About to Die' adapta el libro homónimo de no ficción escrito por Daniel P. Mannix, tarea que ha recaído sobre Robert Rodat, guionista nominado al Óscar por su trabajo en 'Salvar al soldado Ryan'. Aquí también ejerce como showrunner de una serie de 10 episodios cuya puesta en escena se repartirán entre el autor de 'Stargate, puerta a las estrellas' o 'Independence Day' y Marco Kreuzpaintner.

De hecho, el rodaje comenzó este pasado mes de marzo, quedando la duda de si se ha visto afectado de alguna forma por la huelga de actores. Son muchos los títulos afectados por ella, pero en este caso no está claro, seguramente por el hecho de que se está grabando en los legendarios estudios Cinecittà de Italia.

En su momento se vendió 'Those About to Die' como "un drama a gran escala ambientado en el espectacular, complejo y corrupto mundo de los deportes de gladiadores en la Antigua Roma. La serie presenta a un conjunto de personajes diversos a través de las muchas capas de la sociedad romana, donde los deportes, la política y los negocios se cruzan y chocan".

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023