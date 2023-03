Roland Emmerich presenta su alternativa a 'Gladiator 2': Anthony Hopkins, Eneko Sagardoy y un odiado villano de 'Juego de Tronos' se unen al experto en catástrofes

Como preguntaba el capitán Clarence Oveur al joven pasajero que visitaba la cabina del avión en 'Aterriza como puedas', ¿te gustan las películas de gladiadores? Si la respuesta es afirmativa, estás de enhorabuena, porque este 2023 ha puesto en proceso de cocción dos producciones que podrían satisfacer tus ansias de sangre y arena, siendo la primera de ellas una esperada 'Gladiator 2' que devolverá a Ridley Scott al circo romano.

De la Luna a la Roma antigua

Pero ojo, porque la secuela del título del año 2000 encontrará una férrea competidora en en medio televisivo; se titulará 'Those About to Die' y estará capitaneada nada menos que por Roland Emmerich, el maestro de la destrucción cinematográfica, que estrenó el pasado 2022 la delirante y divertidísima sci-fi en clave magufa 'Moonfall'.

Pero si la idea de tener al relizador alemán dirigiendo escenas repletas de espadazos y torsos desnudos no es suficiente reclamo, puede que sí lo sea el reparto que se ha unido al proyecto. Este está encabezado por Anthony Hopkins, que dará vida al emperador Vespasian, y contará con nombres como los de Johannes Hakur Johannesson —'Vikings'—, Eneko Sagardoy —'Elite'—, Pepe Barroso —'45 rpm'— o Iwan Rheon, que interpretó al infame Ramsay Bolton en 'Juego de Tronos'.

A falta de saber si Emmerich comentará con Rheon lo mucho que aborreció el final de la serie de HBO, al que reaccionó con un conciso "¿Qué cojones?", podemos informar que 'Those About to Die' acaba de arrancar su rodaje en los míticos estudios Cinecittà de Roma , donde se tratará de capturar la escencia del "complejo y corrupto" mundo de las competiciones de gladiadores. Por el momento, la serie tiene toda mi atención.|

