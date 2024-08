"No me he llevado ni un centavo". Doug Liman machaca a Amazon Prime Video por no pagarle después del exitazo de 'Road House'

A Doug Liman no le hizo ninguna gracia que su remake de 'De profesión: duro' (titulado ahora 'Road House') fuera directamente al catálogo de Amazon Prime Video sin pasar anteriormente por los cines. Ya se discutió el tema largo y tendido antes de su estreno, pero el director de 'Al filo del mañana' aprovecha para sacar el tema siempre que puede en las entrevistas. Y, todo sea dicho, con cierta razón.

De profesión: ganar duros

Ahora Liman ya está promocionando su nueva película, 'The instigators', que va directamente a Apple TV+ (quizá por eso no habías oído hablar de ella) y hablando con Indiewire ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con el streaming en sí mismo: "Necesitamos películas en streaming porque necesitamos guionistas, directores y actores que trabajen, y no todas las películas deberían estar en un cine. Soy un gran defensor de las series, de las películas en streaming, de las películas en cine, deberíamos tenerlo todo".

Pero, al mismo tiempo, él no planeó que 'Road House' fuea una película en streaming. Y le sigue doliendo: "Mi problema es que hicimos la película en MGM para los cines, todo el mundo cobró como si fuera a ir para cines. Entonces Amazon lo cambió y nadie fue compensado". ¿Y a qué se refiere con "compensado"? Ni que no lo supieras.

Olvídate del efecto en la industria: 50 millones de personas vieron 'Road House'. No me he llevado ni un centavo, Jake Gyllenhaal no se ha llevado ni un centavo, Joel Silver no se ha llevado ni un centavo. Eso está mal.

De hecho, todo sea dicho, sus datos están atrasados, porque supera ya los 80 millones de visionados. En el caso de 'The instigators', Liman insiste en que Apple siempre le dijo que la película iría directa a streaming, y que todas las cláusulas quedaron claras desde el principio. Sea como sea, lo cierto es que Amazon está muy contenta con el rendimiento de este remake y ya ha anunciado que Gyllenhaal volverá a interpretar al personaje en la secuela de 'Road House', pero no sabemos si Liman estará de nuevo en el sillón de director. Después de todo esto, francamente, no tiene pinta.

