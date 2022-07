Ya la puedes ver en Amazon Prime Video: el retorno de una de las mejores sagas de terror de la historia es, a la vez, homenaje a la película original y parodia de los reboots

En 1996, las sagas clásicas de terror slasher habían llegado a un punto muerto. 'Viernes 13' hizo literalmente explotar a Jason al final de su novena parte, Wes Craven puso punto y final a 'Pesadilla en Elm Street' con la estupenda 'La Nueva Pesadilla' y 'Halloween' renqueaba tras una sexta parte que solo ganó interés en los fans tras su remontaje.Craven y Kevin Williamson sabían que era el momento de insuflar sangre nueva en el género basándose en él para crear una película que lo homenajeara y parodiara. Nadie se imaginaba que 'Scream' cambiaría para siempre las reglas del juego.

Han pasado 25 años y muchas cosas han cambiado en el cine de género: la irrupción del "terror elevado", la resurrección de sagas clásicas olvidadas, la autoconsciencia del terror... Tras el triste fallecimiento de Wes Craven, una quinta parte de 'Scream' (que, salvo la tercera entrega, cuenta cada película por maravilla) estaba totalmente fuera del radar. ¿Quién podría atreverse a mancillar la saga? Y sobre todo: tantos años después, con un público mucho más alerta hacia lo meta y más avispado ante los giros de guion, ¿cómo reaccionaría? Si no lo hicisteis en cine, lo podéis comprobar hoy mismo en Amazon Prime Video, porque 'Scream (2022)' ya está disponible.

¿Te gustan las películas de terror?

'Scream' es una piedra fundamental no solo de mi vida cinéfila, sino de mi vida en general. En un momento adolescente de auténtica obsesión por el cine de terror, los primeros diez minutos, muerte de Drew Barrymore incluida, me hicieron sentir escuchado. La autoparodia consciente, los giros meta, el discurso del cine influyendo en la vida real, las reglas para sobrevivir... Ese mismo año, cuando llegó la hora de meterme en mi primer chat, usé como nick el nombre de su personaje más carismático: Randy Meeks. Y hasta hoy.

Podéis imaginar con estos antecedentes que iba a juzgar 'Scream (2022)' no ya desde la perspectiva fan, sino desde la perspectiva del absoluto devoto. Matt Bettinelli y Tyler Gillett habían hecho un buen trabajo en 'Noche de bodas', pero es difícil sorprender en una saga que ya lo ha hecho todo: las películas de terror, las secuelas, la trilogía, la secuela tardía... ¿Qué es lo que queda? Exacto: el reboot.

'Scream (2022)' es a 'Scream' lo que esta era al cine slasher. Es una película tan fundacional y revisitada que se puede crear todo un nuevo universo basado en ella. Los nuevos directores bajan la comedia y suben la reverencia a la saga, que en lugar de ser un simple remake es un comentario en torno a los mismos (y ya que estamos, al terror elevado). No desentona con las entregas de Wes Craven y, de hecho, es mejor que alguna de ellas. No es poco piropo.

No digas "Enseguida vuelvo" porque no volverás

El gran problema de 'Scream (2022)' es su imposibilidad para sobreponerse a los personajes clásicos: la película sube de interés en cuanto Sidney, Gail y Dewey hacen aparición, comiéndose la trama. El resto de nuevas incorporaciones no tienen el carisma necesario para llevar a sus espaldas una nueva trilogía, y se echa de menos a alguien tan carismático como Kirby (no, la bola rosa no, el interpretado por Hayden Panettiere), que al menos volverá en la sexta parte.

'Scream (2022)' es secuela y reboot, homenaje y transgresión, copia y ruptura. Es una película literalmente pensada para fans (cuanto más devotos, mejor) de la cinta original que en lugar de quedarse atrás en sus pretensiones o tener miedo de mancillar un clásico pisa el acelerador y va mucho más allá. Es divertida, sangrienta, adolescente y madura al mismo tiempo.

Lejos de ser un sacadinero sin propósito, esta nueva entrega haría a Wes Craven estar orgulloso con su comentario sobre el estado del terror actual. Que la fiesta no pare, por favor.