Últimos días para ver en Amazon Prime Video uno de los mejores debuts del cine de acción contemporáneo que sentó las bases de un estilo que nadie ha conseguido imitar

Pensar en el cine de Michael Bay es hacerlo en toneladas de explosivos, en acción desenfrenada, en una puesta en escena tan dinámica como el tratamiento de la cámara y del montaje y en excesos de todo tipo que, en última instancia, nos conducen a presupuestos multimillonarios y casi obscenos. Pero ojo, porque su magnífica ópera prima se ajusta a todo lo enumerado, dejando fuera de la ecuación el último elemento.

Entrando por la puerta grande

Después de una larga trayectoria en el mundo de la publicidad y el videoclip, el realizador californiano dio el salto al largometraje en 1995 con un "modesto" presupuesto de 19 millones de dólares bajo el brazo y de la mano de dos estrellas de la talla de Will Smith y Martin Lawrence. La película en cuestión se tituló 'Dos policías rebeldes' y continúa siendo casi 30 años después uno de los mejores actioners que podamos llevarnos a la boca.

Recuperando el espíritu de las buddy cop movies ochenteras, que tantas alegrías nos dieron en producciones de la talla de 'Límite 48 horas' o 'Arma letal', Bay desató su Bayhem en un par de horas electrizantes en las que el humor de brocha gorda —pero no menos efectivo— se combinó con una trama de investigación que queda en claro segundo término cuando se enfrenta a la gran protagonista de la función: la no tan simple y no tan llana acción.

Con 'Dos policías rebeldes' y sus deslumbrantes set pieces, el de Los Angeles firmó una carta de presentación que, a día de hoy, continúa vigente. Los tiroteos y persecuciones en los que se ven involucrados los detectives Marcus Burnett y Mike Lowrey son una clase magistral de planificación y montaje que contienen todas las señas de identidad de su autor, incluyendo su sentido de la cinética, su capacidad para encuadrar, su gusto por la pirotecnia casi sin sentido y unos travellings circulares reconvertidos en leit-motiv dentro de su filmografía.

'Dos policías rebeldes' debutó el 7 de abril de 1995 con un día de apertura valorado en 15 millones de dólares en Estados Unidos, una cifra que ascendió hasta los 141 millones de dólares en la taquilla mundial. Con estos números, es totalmente comprensible que en 2003 se lanzase una secuela que vio su presupuesto elevado hasta los 130 millones, que recaudó 273 en todo el mundo, y que subió la apuesta de la original a límites aún más disparatados.

Si quieres disfrutar no sólo de la primera 'Bad Boys', sino de continuación, sólo tienes unos cuantos días para poder hacerlo en Amazon Prime Video, ya que ambos títulos abandonarán la plataforma el próximo 29 de febrero de este bisiesto 2024. Larga vida a Bay y larga vida al Bayhem.

