"Tratar de sacar dinero a Disney es como intentar sacar sangre a una piedra". El regreso de 'Futurama' casi pierde al actor de Bender

Hace unos meses nos pilló por sorpresa la noticia de que 'Futurama' regresaría en 2023 con nuevos capítulos. En medio de las discusiones sobre si la serie debería continuar o no, la polémica sobre que John DiMaggio no volvería a doblar a Bender superó a todas las demás.

Al final las negociaciones parecían haber llegado a buen puerto y finalmente volveremos a oír al legendario actor de doblaje como el robot más cafre de la serie... pero recientemente DiMaggio ha hablado de la producción de la nueva 'Futurama' y de cómo no ha terminado cobrando lo que muchos esperaban.

DiMaggio ha asistido este fin de semana el evento Phoenix Fan Fusion y ha soltado varias bombas sobre la nueva temporada de 'Futurama'. El actor ha hecho referencia a las negociaciones para su vuelta a la serie y a cómo muchos fans asumieron que se le había ofrecido un mejor salario para terminar de convencerle, pero la situación al final ha sido muy distinta.

"La gente me decía... ¡Me alegro mucho de que te den más dinero!", dijo DiMaggio. "Pero no me han dado más dinero. Lo que he recibido ha sido un montón de respeto, y el reconocimiento de gente que estaba en plan... Tío, veo lo que has hecho y te lo agradezco".