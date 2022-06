Akira Toriyama ya ha visto 'Dragon Ball Super: Super Hero' y está contentísimo: "Os garantizo que el corazón os irá a toda pastilla cuando salgáis del cine"

'Dragon Ball Super: Super Hero' por fin se ha estrenado en Japón por todo lo alto y el recibimiento ha sido espectacular con cifras buenísimas en taquilla. Además de la recaudación, que para nada viene mal, los responsables de la película han tenido la mejor medalla posible, y es que Akira Toriyama por fin ha visto la película de anime terminada y tiene muchísimas cosas buenas que decir al respecto.

El creador de 'Dragon Ball' no ha sido tímido a la hora de compartir su opinión, y aunque admite que lógicamente no es imparcial con el tema, sabemos que la película le ha gustado muchísimo gracias a la traducción de Todd Blankenship en Twitter.

Toriyama gives his thoughts after seeing the finished cut of DBS: Super Hero. Turns out, he likes it!…which he admits is exactly what you’d expect him to say. But still, he certainly sounds enthusiastic. https://t.co/OIsDcNkak9 pic.twitter.com/jozWj7xb4A