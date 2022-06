'Dragon Ball Super: Super Hero': el "error" en el título de la película de anime y por qué fue culpa del propio Toriyama

Ya se ha estrenado en Japón 'Dragon Ball Super: Super Hero', la última película de la saga, y mientras vamos esquivando spoilers como si de un campo de minas se tratase, sí que tenemos una explicación oficial para su "super" título gracias al mismísimo Akira Toriyama.

Akira Toriyama ha estado muy involucrado en el desarrollo de 'Dragon Ball Super: Super Hero', desde el guión hasta los diseños de personajes. La producción de la película ha llevado unos cuatro años y el creador de 'Dragon Ball' ha aprovechado el estreno en Japón para ir revelando más detalles sobre el proceso creativo.

El título de la película levantó muchas teorías cuando se reveló y nos ha traído de cabeza con la repetición del "super". La explicación podría ser mucho más enrevesada pero según ha confirmado el propio Toriyama, es que se olvidó de que la serie actualmente se llama 'Dragon Ball Super'.

"Por cierto, el subtítulo es 'Super Hero', me olvidé completamente de que el título de la película de hecho es 'Dragon Ball Super', así que terminó habiendo dos 'supers", afirma Toriyama en un folleto que se dio a los espectadores que fueron a ver la película en Japón. "Supongo que todo el mundo piensa que lo he hecho a propósito, por que nadie me lo dijo "Así que es culpa mía que el 'Super' sea tan repetitivo".